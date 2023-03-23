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南海爭議後 中菲外交部門磋商重申「妥善管控分歧」

記者廖士鋒／即時報導
副外長孫衛東（右）23日與菲律賓副外長拉扎羅共同主持第23次中菲外交磋商。（取自中國外交部官網）
副外長孫衛東（右）23日與菲律賓副外長拉扎羅共同主持第23次中菲外交磋商。（取自中國外交部官網）

近期南海局勢多變，中國與菲律賓就中業島議題又發生齟齬，而中國副外長近日赴菲律賓進行外交磋商，官方指出雙方「重申通過友好協商妥善管控分歧，維護中菲友好的主基調和大方向」。

據中國外交部官網消息，中國外交部副部長孫衛東23日在菲律賓馬尼拉與菲國副外長拉扎羅（Theresa Lazaro）共同主持第23次中菲外交磋商，這也是疫情以來雙方外交部首次面對面舉行雙邊磋商。

消息指出，雙方一致認為，要落實好元首共識，持續深化農業、基建、能源、人文四個重點領域合作，攜手推進兩國現代化進程，助力各自國家發展振興。雙方重申通過友好協商妥善管控分歧，維護中菲友好的主基調和大方向。

雙方也一致認為，「地區國家保持戰略自主、密切團結協作至關重要」，並積極評價中國東協關係發展，將聚焦合作，攜手打造經濟增長中心，建設中國東協共同家園。

另據菲律賓國家通訊社報導，23日的外交磋商後，24日雙方將舉行第7次南海雙邊磋商機制（BCM）。孫衛東指出，希望外交磋商為明天的討論營造有利的氛圍。他並表示，面對瞬息萬變的國際形勢，中國願與包括菲律賓在內的周邊國家加強團結合作、溝通協調，切實維護共同利益和地區和平穩定。

近期雙方在南海中業島發生一起爭執，菲律賓軍方指出該島周圍發現42艘船隻，包括一艘共軍的護衛艦、一艘海警船及40艘「民兵船」，對此中國外交部發言人毛寧3月10日回應指出，「中國對南沙群島及其附近海域擁有主權，對相關海域擁有管轄權。中國船隻在中方管轄海域活動，合理合法」。

而不久後菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）3月22日表示，很快將宣布與美國簽訂的「加強國防合作協議」（EDCA）中，容許美軍新增的4個軍事基地位置，包含一個面向南海的省分，對此中國外交部發言人汪文斌22日則回應「國家間的防務安全合作應當有利於地區和平穩定，不應針對第三方或損害第三方利益」。汪文斌強調，「美方出於一己私利，抱持零和思維，不斷在本地區加強軍事部署，是在加劇局勢緊張，危害地區和平穩定。地區國家應當對此保持警惕，避免被美裹挾利用」。

此前中國駐菲律賓使館發言人已於3月12日以「答記者問」形式指出，「如果（基地）新增地點位於緊鄰台灣的卡加延和伊莎貝拉，這與菲抗險救災有什麼關係，捲入台海局勢符合菲國家利益嗎？」對於美菲計畫開展南海聯合巡航，該使館則稱，「我們應弘揚睦鄰友好、互利共贏的人間正道，摒棄挑撥離間、拱火生事的歪道，更不能走上引狼入室、開門揖盜的邪道」。

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