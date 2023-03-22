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他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

世界新聞網／即時報導
大學教授凱利一家六年前因為一個直播視頻爆紅，他如今分享家人最新合照。(截取自BBC直播畫面、凱利推特)
大學教授凱利一家六年前因為一個直播視頻爆紅，他如今分享家人最新合照。(截取自BBC直播畫面、凱利推特)

在2017年3月10日的一檔BBC直播評論節目中，南韓釜山國立大學的政治系教授凱利(Robert E. Kelly)正認真分析著南韓政治局勢，沒料到當時4歲的女兒Marion打開房門，大搖大擺地走向爸爸。幾秒之後，當時才8個月大的兒子James推著學步車也進入畫面。主持人和凱利尷尬一笑，試圖繼續進行直播，卻不斷笑場。隨後凱利的妻子金延娥(Kim Jung-a)急忙衝進房間，把兩個小孩子帶出畫面。

這雞飛狗跳的一幕全被直播畫面記錄下來，意外地在全網爆紅。這支影片在BBC News的官方YouTube頻道上面，至今已經積累了將近5500萬觀看。

(影音來源：BBC News YouTube)

如今六年過去了，凱利在推特上面分享了一家人的近況，並且貼出最近的合影。與大家記憶中的畫面不一樣，如今Marion已經成長為小少女，而Jame也不再是牙牙學步的嬰兒。

凱利寫說，在原視頻發布的六周年之際，給大家更新一些「BBC老爸」內容。Marion上周有一次歌唱表演，於是一家四口拍了一些合影。他很感謝推特上的粉絲對他以及家人這些年來展現的喜愛和善意。

在底下的評論中，照片故事部落格「紐約人(Humans of New York)」的創作者斯坦頓(Brandon Stanton)說，「我真的覺得，這是互聯網創造過的最好的故事。」記者萊恩(Benjamin Ryan)則評論說，「真的愛這個故事，你給了所有人一個笑看家庭生活有多瘋狂的機會。」

南韓 推特 YouTube

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