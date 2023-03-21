我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普的支持者為何沒上街？

中俄簽署聯合聲明 強調俄烏應儘快和談反對單邊制裁

俄國透過西伯利亞輸送中國天然氣量 創單日新高

中央社莫斯科21日綜合外電報導
俄羅斯天然氣工業公司（圖）21日說，透過西伯利亞力量天然氣管線向中國供應的天然氣量已創下單日新高紀錄。路透
俄羅斯天然氣工業公司（圖）21日說，透過西伯利亞力量天然氣管線向中國供應的天然氣量已創下單日新高紀錄。路透

俄羅斯能源巨頭俄羅斯天然氣工業公司今天說，透過西伯利亞力量天然氣管線向中國供應的天然氣量已創下單日新高紀錄。

這個消息是在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）第2天接待中國領導人習近平時發布的，預期兩國領導人將簽署包括經濟整合在內的協議。

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）在聲明中說：「俄羅斯在3月20日透過西伯利亞力量（Power of Siberia）管線向中國供應天然氣的要求，大大超過現有的每日合約義務。」

在習近平和普亭正式會談之前，俄羅斯天然氣工業公司在聲明中說：「俄羅斯天然氣工業公司交付所要求的數量，每日向中國供應的天然氣也創下新歷史紀錄。」

俄羅斯天然氣工業公司拒絕就這些創新高的天然氣數據向法新社發表評論，並表示這些數據是不公開的商業資訊。

自從西方國家因俄國去年對烏克蘭發起軍事行動而實施更多制裁以來，中國已成為俄羅斯重要的經濟夥伴。

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）上個月說，去年透過俄羅斯遠東地區西伯利亞力量天然氣管線的輸送總量達到155億立方公尺，創下歷史新高。

俄羅斯 天然氣 普亭

上一則

規模6.5強震襲擊阿富汗…恐怖30秒 全境震撼

下一則

智利遭規模5.9強震襲擊

延伸閱讀

習近平與普亭會談結束 俄方稱可滿足中國能源需求

習近平與普亭會談結束 俄方稱可滿足中國能源需求
俄媒：習近平抵達克宮 與普亭展開正式會談

俄媒：習近平抵達克宮 與普亭展開正式會談
習近平會俄羅斯總理 米舒斯京強調「俄中技術主權」

習近平會俄羅斯總理 米舒斯京強調「俄中技術主權」
習近平已邀普亭訪中 指新總理李強將優先發展對俄關係

習近平已邀普亭訪中 指新總理李強將優先發展對俄關係

熱門新聞

卡蜜拉（右）被傳因加冕大典的規畫和查理有不少衝突。（路透資料照片）

卡蜜拉不演了？加冕大典和查理唱反調 不爽哈利梅根

2023-03-17 10:58
根據Skytrax全球最佳機場排名，新加坡樟宜機場重回榜首。(Getty Images)

快看世界／全球最佳機場排名 這國打敗二連冠卡達

2023-03-16 12:19
兩條蛇纏成一團，仔細一看竟是同類相食。(擷自推特@petnews2day)

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2023-03-19 10:18
一名日本網友分享東京某間麥當勞的新椅子，引起網友熱烈討論。圖／取自推特用戶@P9rAw

東京麥當勞新座椅曝光 網批：商家用意「太噁心」

2023-03-15 14:24
台灣移民楊秀偉（左）和巴基斯坦裔先生塞伊德（Musharaf Syed，右）向大統華超市集團創辦人李羅昌鈺（中）致意，感謝當年創業之初，大統華願意給一個機會建立客戶關係。（中央社）

創加拿大最大亞洲超市 她從家庭主婦變亞超女王

2023-03-19 13:05
宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）（左） 。(路透)

台友邦宏都拉斯 總統：已指示外長和中國建交

2023-03-14 20:12

超人氣

更多 >
這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃
CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延
IKEA同意付消費者2425萬和解金 申領通道已開放

IKEA同意付消費者2425萬和解金 申領通道已開放
談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破
92歲梅鐸又要結婚了 第5任新娘是66歲前舊金山警局牧師

92歲梅鐸又要結婚了 第5任新娘是66歲前舊金山警局牧師