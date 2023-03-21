我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福斯新聞：有新證人 川普今天不會被捕

川普自稱會被捕「號召抗議」 支持者多消極

厭女歧視恐同…倫敦警察廳醜聞連環爆 民眾要求改革

編譯陳曉慈／即時報導
英國倫敦警察廳外的員警。路透
英國倫敦警察廳外的員警。路透

英國國會上議院議員、被害人權利及社會福利研究專家凱西（Louise Casey）21日發布調查報告，指出倫敦警察廳（Metropolitan Police Service）瀰漫著根深柢固的厭女、種族歧視以及恐同文化。凱西表示，倫敦警察廳默許職場霸凌事件反覆發生，不僅讓女性及少數族裔職員淪為受害者，也讓倫敦市民暴露在危險之中。

英國衛報報導，凱西在長達363頁的報告中指出，倫敦警察廳警員82%為白人、71%為男性，職場霸凌與歧視文化「深深根植在整個結構中」。報告數據顯示，22%的警員表示他們曾遭受過霸凌，警員們普遍對工作心灰意冷，並對他們的長官感到失望。

凱西的報告顯示了倫敦警察廳鼓勵噤聲的職場文化，少數族裔警察尤其受到不公平對待：一名穆斯林警察表示，自己放在置物櫃的靴子裡面曾被塞滿培根；一名錫克教警察則說自己的鬍子曾被同事剪掉，另一名錫克教警察說自己的頭巾曾被藏到鞋盒裡頭。

此外，凱西也訪談了現任或曾經任職倫敦警察廳的女性警員。一名新進女警員表示，自己曾在工作及巡邏過程中多次被較資深的男警員暴力威脅，根據女警員描述，男警員強迫她坐在他腿上，觸摸她並脫下她的衣服，刻意在她的手臂上造成瘀青，有一次甚至曾在她面前自慰。她曾向上舉報，但案件卻遭撤銷。

凱西的報告中寫道：「儘管倫敦警方曾表示已將針對女性的暴力事件視為優先處理事項，但相關事件的處理方式仍然有別於『重大傷害案件』。以實際資源配置及優先序等來看，這意味著女性暴力事件仍沒有被嚴肅看待。」

根據CNN，倫敦市民早已對倫敦警察廳失去信心，不再認為可以倚靠他們保護自身安全，在凱西發布調查結果之前，市民對倫敦警察廳的信心便已跌至50%以下。

針對指控，倫敦警察廳廳長羅利（Mark Rowley）21日錄製了一段影片聲明回應，表示警方「全面接受」調查結果，並將盡全力改善倫敦警察機構裡的結構性問題。

英國人民對警方的憤怒與不滿由2021年一起警察犯罪案件所引爆。2021年3月，居住在倫敦南區的33歲女性埃弗拉德（Sarah Everard）在晚間返家途中無端失蹤，一周後她遭焚毀的屍身在百公里外的森林裡遭警方發現，且事後調查顯示，犯下綁架、性侵及殺人的兇手竟是倫敦警察考森斯（Wayne Couzens）。

這起兇殺案件讓英國人民極為悲憤，要求長期以來弊端叢生、醜聞不斷的倫敦警察廳立即改革。面對憤怒的民眾，倫敦警察廳委派凱西針對倫敦警察文及現狀進行詳細調查。

警察 英國 霸凌

上一則

日相抵基輔並走訪布查 烏克蘭讚「歷史性」訪問

延伸閱讀

「像電影情節」 聯航乘客攻擊空服員 挺身而出乘客還原經過

「像電影情節」 聯航乘客攻擊空服員 挺身而出乘客還原經過
減下500磅改變人生 他從處男變成同時擁有6位性伴侶

減下500磅改變人生 他從處男變成同時擁有6位性伴侶
難得一見的奇遇

難得一見的奇遇
挪威廉價航空 6月起由大華府直飛倫敦

挪威廉價航空 6月起由大華府直飛倫敦

熱門新聞

卡蜜拉（右）被傳因加冕大典的規畫和查理有不少衝突。（路透資料照片）

卡蜜拉不演了？加冕大典和查理唱反調 不爽哈利梅根

2023-03-17 10:58
根據Skytrax全球最佳機場排名，新加坡樟宜機場重回榜首。(Getty Images)

快看世界／全球最佳機場排名 這國打敗二連冠卡達

2023-03-16 12:19
兩條蛇纏成一團，仔細一看竟是同類相食。(擷自推特@petnews2day)

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2023-03-19 10:18
一名日本網友分享東京某間麥當勞的新椅子，引起網友熱烈討論。圖／取自推特用戶@P9rAw

東京麥當勞新座椅曝光 網批：商家用意「太噁心」

2023-03-15 14:24
台灣移民楊秀偉（左）和巴基斯坦裔先生塞伊德（Musharaf Syed，右）向大統華超市集團創辦人李羅昌鈺（中）致意，感謝當年創業之初，大統華願意給一個機會建立客戶關係。（中央社）

創加拿大最大亞洲超市 她從家庭主婦變亞超女王

2023-03-19 13:05
宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）（左） 。(路透)

台友邦宏都拉斯 總統：已指示外長和中國建交

2023-03-14 20:12

超人氣

更多 >
紐約法拉盛大火 公寓頂燒穿…華婦正在烹飪 關火急逃

紐約法拉盛大火 公寓頂燒穿…華婦正在烹飪 關火急逃
IKEA同意付消費者2425萬和解金 申領通道已開放

IKEA同意付消費者2425萬和解金 申領通道已開放
談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破
影／飛機上有貓 空服員表情超有戲：誰是主人快出來認領

影／飛機上有貓 空服員表情超有戲：誰是主人快出來認領
CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延