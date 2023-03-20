我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無視普亭罪責 布林肯：習近平外交掩護俄暴行

92歲梅鐸再婚：害怕墜入愛河、這是最後一次了

馬克宏撐過2項不信任案 法國民眾上街「焚燒垃圾」表達不滿

編譯張君堯／即時報導
法國總統馬克宏的退休制度改革法案持續延燒，21日雖然以9票之差撐過不信任投票，但民眾持續在巴黎市中心抗議、甚至點燃成堆的垃圾。(路透)
法國總統馬克宏的退休制度改革法案持續延燒，21日雖然以9票之差撐過不信任投票，但民眾持續在巴黎市中心抗議、甚至點燃成堆的垃圾。(路透)

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的退休制度改革法案持續延燒，21日雖然以9票之差撐過不信任投票，但民眾持續在巴黎市中心抗議、甚至點燃成堆的垃圾。

路透報導，巴黎街頭上因罷工而累積多日的垃圾成為抗議民眾的目標，除了與警察進行追逐外，大量消防員也出動撲滅這些被點燃的垃圾堆，工會和反對黨進一步表示將加大抗議力度、試圖迫使局勢逆轉。

除了巴黎，就連西南部城市波爾多（Bordeaux）也有約200至300人聚集反對改革，並高呼「馬克宏！辭職！」，過去3個晚上，巴黎和全國各地圍繞養老金改革的衝突讓人想起2018年底因高油價爆發的黃背心抗議活動。

不信任投票的結果雖讓馬克宏鬆一口氣，但票數比預期更接近：有278名國會議員支持、只差9票便可達國民議會過半票數的287票，反對者表示這表明馬克宏繞過議會的決定已經破壞並削弱了其領導力。此外，極右派國民聯盟（RN）提出的第2項不信任投票也以僅獲94票而失敗。

國民聯盟領導人雷朋（Marine Le Pen）表示總理柏納（Elisabeth Borne）應下台，並批評馬克宏「對法國人民的需求充耳不聞」。

馬克宏 投票 警察

上一則

價值21億…歐盟17國再向烏克蘭提供砲彈軍援

延伸閱讀

法國人連4天抗議年改 燒馬克宏像喊斬首

法國人連4天抗議年改 燒馬克宏像喊斬首
年改案強渡關山 馬克宏誤判民意恐提前「跛腳」

年改案強渡關山 馬克宏誤判民意恐提前「跛腳」
法國示威蔓延、燒馬克宏肖像 在野提不信任投票

法國示威蔓延、燒馬克宏肖像 在野提不信任投票
法國養老金「黃金時代」漸退 美社安金體系有後盾

法國養老金「黃金時代」漸退 美社安金體系有後盾

熱門新聞

卡蜜拉（右）被傳因加冕大典的規畫和查理有不少衝突。（路透資料照片）

卡蜜拉不演了？加冕大典和查理唱反調 不爽哈利梅根

2023-03-17 10:58
根據Skytrax全球最佳機場排名，新加坡樟宜機場重回榜首。(Getty Images)

快看世界／全球最佳機場排名 這國打敗二連冠卡達

2023-03-16 12:19
兩條蛇纏成一團，仔細一看竟是同類相食。(擷自推特@petnews2day)

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2023-03-19 10:18
一名日本網友分享東京某間麥當勞的新椅子，引起網友熱烈討論。圖／取自推特用戶@P9rAw

東京麥當勞新座椅曝光 網批：商家用意「太噁心」

2023-03-15 14:24
台灣移民楊秀偉（左）和巴基斯坦裔先生塞伊德（Musharaf Syed，右）向大統華超市集團創辦人李羅昌鈺（中）致意，感謝當年創業之初，大統華願意給一個機會建立客戶關係。（中央社）

創加拿大最大亞洲超市 她從家庭主婦變亞超女王

2023-03-19 13:05
宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）（左） 。(路透)

台友邦宏都拉斯 總統：已指示外長和中國建交

2023-03-14 20:12

超人氣

更多 >
花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活

花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活
業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的
出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了
56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談
170億美元慘淪壁紙的瑞信AT1債券是什麼？Q&A一次看懂

170億美元慘淪壁紙的瑞信AT1債券是什麼？Q&A一次看懂