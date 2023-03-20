馬克宏撐過2項不信任案 法國民眾上街「焚燒垃圾」表達不滿

法國總統馬克宏的退休制度改革法案持續延燒，21日雖然以9票之差撐過不信任投票，但民眾持續在巴黎市中心抗議、甚至點燃成堆的垃圾。(路透)

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）的退休制度改革法案持續延燒，21日雖然以9票之差撐過不信任投票 ，但民眾持續在巴黎市中心抗議、甚至點燃成堆的垃圾。

路透報導，巴黎街頭上因罷工而累積多日的垃圾成為抗議民眾的目標，除了與警察 進行追逐外，大量消防員也出動撲滅這些被點燃的垃圾堆，工會和反對黨進一步表示將加大抗議力度、試圖迫使局勢逆轉。

除了巴黎，就連西南部城市波爾多（Bordeaux）也有約200至300人聚集反對改革，並高呼「馬克宏！辭職！」，過去3個晚上，巴黎和全國各地圍繞養老金改革的衝突讓人想起2018年底因高油價爆發的黃背心抗議活動。

不信任投票的結果雖讓馬克宏鬆一口氣，但票數比預期更接近：有278名國會議員支持、只差9票便可達國民議會過半票數的287票，反對者表示這表明馬克宏繞過議會的決定已經破壞並削弱了其領導力。此外，極右派國民聯盟（RN）提出的第2項不信任投票也以僅獲94票而失敗。

國民聯盟領導人雷朋（Marine Le Pen）表示總理柏納（Elisabeth Borne）應下台，並批評馬克宏「對法國人民的需求充耳不聞」。