歐洲不滿中國干預 北京形象如墜落氣球不復返

圖為被美國射下的中國間諜氣球。(路透資料照)

法國台灣協會17日舉辦講座，主講人參議員卡托蘭和前法新社總編輯董尼德表示，歐洲意識到北京 各層面干預滲透，但更需行動力，並且指出中國形象已如墜落氣球 再不復返。

法國台灣協會17日於巴黎法國國立東方語言文化學院（INALCO）舉辦「中國對歐洲的干涉」講座，邀請法國參議員暨國際事務暨國防委員會副主席卡托蘭（André Gattolin）與曾是法新社駐北京特派的前法新社總編輯董尼德（Pierre-Antoine Donnet）對談，近百位聽眾參與。

卡托蘭在發言時首先向出席的駐法代表吳志中致意，稱吳志中為「大使」，強調這是政治選擇，因他認同台灣。

卡托蘭曾在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 期間協助推動敦促世界衛生組織與台合作連署信。卡托蘭表示，無法接受北京對台施壓，指出中國的干涉機制「跨領域」、「跨層級」，「對中國而言，一切都是戰略」。

卡托蘭曾為多個參議院調查報導的撰寫者，表示中國影響滲透方式非常特別，不只中央官員，還包括地方政府、經濟、文化、企業等，估計8000家法國組織在中國的影響力或資金之下，「導致不敢真正關閉孔子學院，利益盤根錯節，且法國學術干涉的案例中，95%來自中國」。因此，他希望法國成立外來勢力干涉觀察機構。

中國海外非法警察局也令人憂心，卡托蘭表示，法國是唯一從未接洽揭露單位「保護衛士」（Safeguard Defenders）的國家，且情報單位進行調查，卻以「機密」為由無法告知結果。

他說，很多人不敢向中國直言，「總擔心中國制裁，但中國也依賴歐洲」。「面對中國，歐洲不可分化」，也不該保持沉默，「中國戰狼外交越來越具攻擊性，我們能接受嗎？我不認為」。

著有「中國大掠奪」的董尼德同樣指出中國對歐洲干預是「多形式」的，包括被英國關閉又在法國獲得全歐播放執照的中國環球電視網（CGTN）等中國官媒、不實消息、TikTok。

董尼德表示，除軍政間諜情蒐外，中國干涉不同之處，就是會針對企業進行「技術轉移」，獲取法國高鐵、核能等技術，不得不慎。

董尼德引用2021年法國軍事學校戰略研究所（IRSEM）中國影響力策略報告，表示中國影響三步驟為：「收買與馴服」、「滲透與約束」與「恐嚇與威脅」。中國有「中央統一戰線」的完整網絡，鎖定政要，包括法國前總理哈發林（Jean-Pierre Raffarin），而架構主要目標就是台灣。

他表示，歐洲已意識到中共政權在海外的干涉與「激進化」趨勢，抗中聯盟逐漸成形，中國接下來的發展令人擔憂。

中央社提出兩個問題。首先，法國在管控或禁止中國干涉機構上都慢於鄰國，是否顯示法國被北京利用的民主脆弱性，抑或是政府缺乏行動的政治意願？

第二，中國重回國際舞台，加之法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）即將訪中，法國是否會犧牲與台關係再次親近中國？

卡托蘭回覆說，歐洲開始反思，但執行需政治意願與規劃，所有政黨裡都有人的手在「小熊維尼的蜜糖罐裡」，收買和利誘影響力深遠，需好幾個政治世代才能消化。

他認為，中國在關鍵時刻重回國際舞台，但不須對中國與西方關係的持續性抱有期待，原因包括中國人力成本上升，西方轉向外包印尼等國；且歐洲已意識到中國在全球製造鏈上太過舉足輕重，正努力減少依賴。目前全球都在關注東南亞國協（ASEAN）新興國家，好取代中國的供應鏈。

董尼德則表示，中國已不如以前，許多企業開始自問是否繼續在中國製造，如斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）所言，「中國奇蹟已不復見」，企業製造主力也將移出中國。目前可見經濟「脫鉤」，對中國依賴程度仍高，但依賴曲線正在下降。

他認為，中國正自毀羽翼，歐洲當局對中國態度和幾年前大不相同，如已完成談判的歐中投資協定也被歐盟凍結，「風已轉向，中國形象再也回不到5年前了」。

最後董尼德說，法國過去有對中國的「浪漫幻想」，但如今「中國光環嚴重蒙塵，所有民調都顯示中國在西方人民眼中觀感變得極度負面，包括法國。當我們看見中國氣球掉落，就如中國形象正在墜落」。形象化描述引來與會者笑聲和掌聲。

吳志中為座談作結語時表示，全球日益關注中國干涉也是因為中國國家主席習近平緊縮的專制手段。「在我看來，中國無法允許多元性的存在，反映其弱點和恐懼；若有自信，會允許人們擁有不同意見」。

他表示，影響力不是只看大小和力道，更在思想、自由與民主。台灣就是一例，若COVID疫情來襲前，世界願意傾聽台灣，狀況會不一樣，「台灣這個小國不僅在抗疫上扮演關鍵角色，也製造出疫苗與全球90%的高階半導體」。

吳志中說，所有國家都能對抗中國干涉，且中國也對自己的未來感到恐懼。「事實上，我們有辦法對抗中國干涉，透過價值觀，不要讓中國決定我們的未來。法國和台灣要多對話，世界和台灣要有更多交流，如此一來，便可抵抗中國干涉」。