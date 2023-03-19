台海衝突援美？澳否認為潛艦交換條件

維吉尼亞級潛艦。(路透資料照)

澳洲 國防部長馬勒斯19日表示，澳洲「絕對」沒有為了換取美國維吉尼亞 級潛艦，承諾會在台海衝突中支持美國。

路透報導，澳洲、美國和英國 上周公布這項長達數10年的澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）計畫，澳洲將購買美國潛艦，接著與英國聯合生產和營運新等級潛艦。

澳洲中左翼工黨（Labor）政府認為，鑑於中國在這個地區的軍事成長，這筆經費上看3680億澳元（約2465億美元）的交易有其必要。

澳洲廣播公司（ABC）問說，澳洲是否為了取得美國潛艦，對美方承諾將在台灣發生衝突時提供協助，以此作為交換，馬勒斯表示，當然沒有，也沒人試圖這麼做。

被問到這項潛艦交易是否有和美國「交換條件」時，馬勒斯說，「絕對沒有」。

根據這項受到亞洲盟國歡迎、但被北京抨擊為核擴散行徑的協議，美國打算在2030年代初期向澳洲出售3艘由通用動力建造、配備傳統武器的核動力維吉尼亞級潛艦，並可選擇在需要時再購買兩艘。

澳洲總理艾班尼斯表示，造艦計畫的開端是在未來4年投資60億澳元（約40億美元），擴建一座重要的潛艦基地以及潛艦造船廠，並培訓技術工人。

此外，澳洲也將出資30億澳元（約20億美元）來擴大美國和英國的造船能力，其中大多數資金將用來加速美製維吉尼亞級潛艦的生產。