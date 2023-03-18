睽違10年 土耳其外長首訪開羅與埃及外長會談

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu，左）和埃及外長蘇克里（Sameh Shoukry）舉行聯合記者會。（Getty Images）

土耳其外交部長卡夫索格魯今天在埃及首都開羅表示，土埃兩國會在「合適時間點」討論恢復互派大使。這是土耳其與埃及關係惡化以來，睽違10年土耳其最高層外交官首次訪問開羅。

路透社報導，卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）和埃及外長蘇克里（Sameh Shoukry）舉行聯合記者會時表示，土耳其會「儘快」提高與埃及的外交關係至互派大使層級。

卡夫索格魯說，「我非常高興我們正在採取具體步驟，朝向與埃及關係正常化。...我們會盡力不讓雙方關係在未來再次惡化」。

蘇克里則說，「我們會在合適時間點討論（恢復互派大使），取決於對話帶來正面結果」。

埃及前軍事首長塞西（Abdel Fattah al-Sisi）2013年發動軍事政變，推翻當時穆斯林兄弟會 （Muslim Brotherhood）領導人之一、已故埃及前總統穆希（Mohamed Mursi）。因為穆希是安卡拉的盟友，塞西隔年當選總統，並不受土耳其承認，安卡拉與開羅關係急劇惡化。

土耳其與敘利亞邊境 2月發生強震，造成5萬多人喪生。蘇克里曾訪問土耳其展現團結。

近年來，土耳其和埃及還因為利比亞內戰而陷入分歧，兩國分別支持不同陣營；此外，東地中海地區富含天然氣 ，也讓兩國產生海上邊界紛爭。

土耳其努力化解與埃及、阿拉伯聯合大公國、以色列和沙烏地阿拉伯之間的緊張情勢，因此自2021年開始，土、埃高階外交官員已陸續在安卡拉及開羅進行磋商。