解釋為何與中國建交 宏都拉斯外長：是全球趨勢

宏都拉斯外交部長雷依納。(截自宏都拉斯電視節目「Frente a Frente」)

宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Reina）當地時間15日表示，總統卡斯楚（Xiomara Castro）決定與中國建交，是促進宏都拉斯與世界主要大國的經貿關係。「政府的計畫中提到了這個意圖，我們遲遲沒有加入全球趨勢，我們正尋求更多的投資 與貿易，幾乎所有國家都與中國有聯繫。」

宏都拉斯先驅報、路透等報導，雷依納接受宏都拉斯電視節目「Frente a Frente」採訪，詳細介紹了宏都拉斯為何尋求與中國建交。

「我們需要投資，我們需要合作。」雷依納指出，宏都拉斯尋求與中國正式建交是出於「實用主義」，而非「意識形態」。

當地時間3月14日，卡斯楚在個人推特上發文透露，她已指示雷依納處理與中國正式建立外交關係的相關事宜。

卡斯楚出身宏都拉斯左翼政黨「自由和重建黨」，當選總統前就表示將與台灣斷交，並與中國建立外交關係。表態也受到美國政府「關切」。

去年11月，美國務院 不具名高官在一次電話記者會上表示，美國務院西半球事務助卿尼科爾斯（Brian Nichols）率團訪問宏都拉斯，向宏國兩名總統候選人說明宏國與台灣關係重要性，稱美國希望宏都拉斯保持現狀，並警告中美洲國家注意中方做法給該地區帶來的「風險」。

雷依納在節目中還表示，「我們不是在尋求與美國決裂。恰恰相反，我們正在為一個主權國家尋求最大的利益，使它能夠從與中國、美國、巴西、古巴、委內瑞拉、墨西哥的關係中獲益……在一種互相支持、有尊嚴和獨立自主的關係中。」

雷依納指出「……這個世界應該是多極的、多邊的。因此，我們必須和世界上最大的國家合作，這是最合乎邏輯的事。」

新華社報導，中宏尚無外交關係。根據據中國海關統計，2022年中宏貿易額為15.89億美元，其中中方出口額15.6億美元，進口2,923.9萬美元，年減1.6%、1.3%和14.3%。

自2021年12月10日中美洲國家尼加拉瓜和台灣斷交後，目前台灣僅剩14個邦交 國，除了宏都拉斯之外，分別為中美洲的貝里斯、瓜地馬拉；加勒比海的海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁，和太平洋的馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯，以及南美洲的巴拉圭、非洲的斯威士蘭、歐洲的梵蒂岡。

路透報導，台灣的另一個邦交國巴拉圭，將於今年4月舉行總統大選，屆時若反對派勝選，台灣可能會再失去一個拉美盟友。

中國外交部發言人汪文斌15日表示，同中國建交是順應歷史發展大勢和時代進步潮流的正確選擇。中方願在一個中國原則基礎上，同包括宏都拉斯在內的世界各國發展友好合作關係。