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喝咖啡「沒加蓋」還放控制面板上 印度2機師遭停飛

編譯周辰陽／即時報導
印度香料航空公司15日將旗下2位機師停飛，原因是他們被控在飛行途中的駕駛艙內享用時違反了規定。從照片可見，沒加蓋的咖啡杯就放在推中央基座的推力桿後方。(取材自推特@Mohan Ranganathan)
印度香料航空公司15日將旗下2位機師停飛，原因是他們被控在飛行途中的駕駛艙內享用時違反了規定。從照片可見，沒加蓋的咖啡杯就放在推中央基座的推力桿後方。(取材自推特@Mohan Ranganathan)

BBC新聞報導，印度一家民營航空公司將旗下2位機師停飛，原因是他們被控在飛行途中的駕駛艙內享用咖啡與甜點時違反了規定。

根據報導，印度社群媒體近日瘋傳一張照片，聲稱是香料航空（SpiceJet）班機駕駛艙的控制面板上放著沒加蓋杯子，這才導致事件曝光。

據悉，這起事件發生在8日、即印度教灑紅節（Holī）當天一班從德里飛往東北部城市古瓦哈提（Guwahati）的客機上。照片可見到杯身印著香料航空徽章的紙杯內裝著黑咖啡，卻沒有加上蓋子，就這樣危險地方在飛機的推力桿後方，沒有露面的機師則在享用灑紅節傳統上會吃的油炸甜糕「甜餃子」（gujiya）。

報導指出，該航班當時正在近11300公尺的高度巡航。雖然印度民航法規允許機師與機組員在駕駛艙內吃東西與喝飲料，但是要遵守嚴格的規定。舉例來說，所有的杯子都必須加蓋，還要放在托盤上送入以避免濺出來。

率先在推特發布這張照片的航空專家阮甘納桑（Mohan Ranganathan）痛批，「如果出了緊急狀況，連天宮圖（horoscope）都救不了你」，隨後在回覆寫到，「中央基座（Central pedestal）不是桌子，即使最輕微的亂流跟咖啡/濺到電子設備上，也會汙染系統，這是犯罪行為」。

這張照片在社群媒體瘋傳與引發憤怒，網友們批評機師的魯莽行徑，也促使印度民航監管單位對該香料航空發出了警告。香料航空15日表示，正在調查此事，並且已經讓2位據稱拍照的機師停班（off-duty）。發言人告訴印度時報，「在調查結束之後，將對他們採取適當的紀律處分」。

印度 社群媒體 咖啡

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