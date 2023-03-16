喝咖啡「沒加蓋」還放控制面板上 印度2機師遭停飛

印度香料航空公司15日將旗下2位機師停飛，原因是他們被控在飛行途中的駕駛艙內享用時違反了規定。從照片可見，沒加蓋的咖啡杯就放在推中央基座的推力桿後方。(取材自推特@Mohan Ranganathan)

BBC新聞報導，印度 一家民營航空公司將旗下2位機師停飛，原因是他們被控在飛行途中的駕駛艙內享用咖啡 與甜點時違反了規定。

根據報導，印度社群媒體 近日瘋傳一張照片，聲稱是香料航空（SpiceJet）班機駕駛艙的控制面板上放著沒加蓋杯子，這才導致事件曝光。

據悉，這起事件發生在8日、即印度教灑紅節（Holī）當天一班從德里飛往東北部城市古瓦哈提（Guwahati）的客機上。照片可見到杯身印著香料航空徽章的紙杯內裝著黑咖啡，卻沒有加上蓋子，就這樣危險地方在飛機的推力桿後方，沒有露面的機師則在享用灑紅節傳統上會吃的油炸甜糕「甜餃子」（gujiya）。

報導指出，該航班當時正在近11300公尺的高度巡航。雖然印度民航法規允許機師與機組員在駕駛艙內吃東西與喝飲料，但是要遵守嚴格的規定。舉例來說，所有的杯子都必須加蓋，還要放在托盤上送入以避免濺出來。

率先在推特發布這張照片的航空專家阮甘納桑（Mohan Ranganathan）痛批，「如果出了緊急狀況，連天宮圖（horoscope）都救不了你」，隨後在回覆寫到，「中央基座（Central pedestal）不是桌子，即使最輕微的亂流跟咖啡/濺到電子設備上，也會汙染系統，這是犯罪行為」。

這張照片在社群媒體瘋傳與引發憤怒，網友們批評機師的魯莽行徑，也促使印度民航監管單位對該香料航空發出了警告。香料航空15日表示，正在調查此事，並且已經讓2位據稱拍照的機師停班（off-duty）。發言人告訴印度時報，「在調查結束之後，將對他們採取適當的紀律處分」。