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土耳其震區暴雨引洪水至少14死 災民貨櫃屋遭沖走

中央社／伊斯坦堡15日電
土耳其東南部2月才遭強震重創，14日又受暴雨引發的洪水襲擊。（美聯社）
土耳其東南部2月才遭強震重創，14日又受暴雨引發的洪水襲擊。（美聯社）

土耳其東南部2月才遭強震重創，昨天又受暴雨引發的洪水襲擊，當地街道成滾滾河流，不但淹沒民宅，更沖走汽車及災民暫居的貨櫃屋。官員今天指出，這場近年來最嚴重的水患至少造成14人死亡。

土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）表示，洪水使阿德亞曼省（Adiyaman）及尚勒烏爾法省（Sanliurfa）的街道變成河流，沖走汽車、淹沒房屋及地震災民棲身的營地。搜救隊仍在3處災點尋找5名失蹤民眾。

國民日報（Milliyet）報導，尚勒烏爾法省有5名敘利亞人死於遭淹沒的地下室，另2人於一輛被困在地下道的麵包車內喪生。阿德亞曼省一間災民家庭棲身的貨櫃屋被沖走，導致2人溺水身亡。

報導指出，尚勒烏爾法省洪水沖走車輛及建築碎瓦，救援人員使用繩索將一名男子從被淹沒的地方抬至一處安全地點，也有人從一棟建築物的窗戶垂下扭結的床單，將其他人從洪水中救出。

尚勒烏爾法民眾尤迪倫（Melek Yildirim）搭救生船自被淹沒的街道撤離。他對國營媒體安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）表示，「當我醒來時，我們的房子都被水淹沒了，情況很糟」。

尤迪倫說：「我們連地震都忘了，我們忘記了一切，家居用品，甚至車都在水中。」

根據土耳其國家氣象局（TSMS）3月14日至20日的天氣預報，震災區可能會出現極端傾盆大雨。尚勒烏爾法省長呼籲遠離溪流及運河、居住在地下室的民眾撤離，並宣布各級學校停課。

土耳其新聞網（Haberturk）指出，也有災民從帳篷營區中撤離。尚勒烏爾法一家醫院也必須撤離加護病房的病患。這場洪水還造成當地一條高速公路部分崩塌。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）表示，十多名專業潛水人員已經投入搜救作業。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區2月6日起發生連環地震，迄今奪走兩國5萬2000多條人命，土國也有超過20萬棟建築物倒塌或嚴重受損。

洪水 地震 汽車

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