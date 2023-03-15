我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瑞信再爆危機 道指跌280點

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

人權觀察：數千名尋求庇護阿富汗人 在阿聯遭監禁

中央社／杜拜15日電

人權倡議團體人權觀察（Human Rights Watch）今天指控，阿拉伯聯合大公國任意監禁至少2400名尋求庇護阿富汗人，把他們困在惡劣的住宿環境超過一年，等待安置到其他地點。

法新社報導，人權觀察表示，塔利班（Taliban）2021年8月重新奪權後，約2400至2700名阿富汗人撤至阿拉伯聯合大公國，迄今仍被「任意監禁」在臨時難民營，毫無移動自由和法律諮詢管道。

阿拉伯聯合大公國表示，該國和美國正在合作完成安置程序，但否認有關難民營生活環境惡劣的報導。

人權觀察阿聯研究員席亞（Joey Shea）說：「阿聯當局將數以千計尋求庇護者監禁在擁擠惡劣的環境中超過15個月，他們的案件毫無進展希望。」席亞呼籲立即釋放這些人。

一名尋求庇護的阿富汗人接受人權觀察訪問時說：「（難民）營區簡直就像座監獄。」

一名官員告訴法新社，阿聯應美國要求暫時收容阿富汗人，等待在別處安置他們。

這名因未被授權對媒體發言而要求匿名的官員說：「阿聯繼續與美國大使館合作處理旅客，並與美國對等單位聯繫，努力及時安置其餘的撤離人員。」

但根據人權觀察，被收容的阿富汗人生活在監獄般環境，不但沒移動自由，還受到24小時的監控。人權觀察組織表示，營區有「精神衛生危機」，並說獲報至少一人企圖自殺。

阿富汗 庇護 監獄

上一則

關了16年出獄才38天 戀童癖上網搜「神秘字串」又入獄

延伸閱讀

布碌崙監獄延至2029完工 凸顯華埠挑戰

布碌崙監獄延至2029完工 凸顯華埠挑戰
人權觀察組織警告 烏克蘭收容機構兒童處境堪憂

人權觀察組織警告 烏克蘭收容機構兒童處境堪憂
維州律師遭控詐欺重罪 最高可關95年

維州律師遭控詐欺重罪 最高可關95年
俄擬修法加重處罰抹黑軍隊人士 保護首納傭兵組織

俄擬修法加重處罰抹黑軍隊人士 保護首納傭兵組織

熱門新聞

日本富士新聞網報導，大丸別莊前社長山田真12日被發現明顯死亡，疑似是輕生身亡。（取材自日本ANN NEWS的YouTube官方頻道）

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

2023-03-12 09:10
女子說即使他們已經跟飯店要求雙人床，卻還是被給了有兩張單人床的房間。（擷自TikTok）

父女戀困擾？22歲女嫁65歲大叔 旅行常遭「特別待遇」

2023-03-09 19:07
可口的迴轉壽司。（本報資料照片）

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

2023-03-08 06:33
喬治（左起）、路易、夏綠蒂不一定都能在爺爺的加冕典禮上現身。（歐新社資料照片）

哈利、梅根受邀父王加冕 子女不准去 卡蜜拉孫兒卻可以

2023-03-12 18:24
葉萱在「以神之名：信仰的背叛」坦承曾受性侵，卻也成了加害者。圖／摘自Netflix

韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇

2023-03-07 17:54
智利首都聖地牙哥的主要機場8日驚傳劫匪企圖犯案而引發槍戰，最終雖未讓匪徒得逞，但仍造成雙方各1人死亡。(路透)

邁阿密起飛班機在智利機場遭劫 激烈交火釀2死

2023-03-08 20:06

超人氣

更多 >
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半
裸體家政婦時薪60元 她爆：曾有客人暗示「其他服務」

裸體家政婦時薪60元 她爆：曾有客人暗示「其他服務」
郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜