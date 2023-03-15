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關了16年出獄才38天 戀童癖上網搜「神秘字串」又入獄

聯合新聞網／即時報導

曾經紅極一時的歌手，因為戀童癖鋃鐺入獄，在服刑16年半之後於上月3日獲釋。不過獲釋才不到40天，他又因為搜尋特殊字串再次遭逮。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，現年78歲的蓋瑞．葛里特（Gary Glitter）在70年代時曾是當紅歌手，不過身為知名藝人的他卻有戀童癖好。他曾邀請12及13歲少女到後台更衣室，刻意讓孩子們與媽媽分開，更在1975年時曾試圖性侵不到10歲的女童。

1999年時，他因為下載多達4000張虐待兒童的色情圖片被判服刑四個月。服完刑之後，他又在2006年出獄時在越南性侵兩名女童遭到逮捕。而他在7、80年代犯下的罪行則直到2005年才被判16年有期徒刑。

近期獲釋的他住進保釋旅館，不過旅館的攝影機卻拍到他用手機想登入「暗網」（Dark Web），在網頁上輸入「洋蔥」。這個暗號是不少戀童癖犯人和罪犯使用的暗號，輸入以後就很難追蹤犯人的網路蹤跡。

英國前內政部大臣普莉提·巴特爾（Priti Patel）表示，這樣的行為令人震驚、讓人噁心，應該將葛里特送回監獄，前威爾斯事務大臣羅伯特·巴克蘭（Robert Buckland）也敦促司法部應該即刻採取行動。

本月13日，葛里特因為搜尋相關字串違反保釋條件，再次被警方逮捕並送回監獄。不少當地民眾看見葛里特遭逮捕時大聲叫好，更有人叫囂：「我們不要他回來！」

性侵 監獄 旅館

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