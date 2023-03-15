日韓交好、美中交惡 三星須在美中日韓求取平衡

三星電子執行董事長李在鎔必須在美、中、日、韓之間取得平衡。（路透）

南韓 總統尹錫悅即將訪問日本東京，顯示日韓關係好轉。三星 電子除了將主導在南韓的4000億美元建廠計畫，也已在日本設立新的半導體研發中心，同時還正在美國蓋廠，但申請補貼可能面臨擴張中國營運的限制，三星電子執行董事長李在鎔必須在美、中、日、韓之間取得平衡，顯見三星遭遇的地緣政治壓力不亞於台積電。

尹錫悅16日將展開在日本的兩天訪問行程，將成為日韓修補外交關係的轉捩點，尹錫悅認為雙方合作將有助增強全球供應鏈，他也將和日本首相岸田文雄舉行峰會，會後將發布聯合聲明。

南韓經濟日報報導，在尹錫悅啟程前，三星電子已把分別位於橫濱和大阪的研發設施合併為一，成為新的半導體研發中心「DSRJ」，並將擴大規模，擔綱三星電子在日本的控制塔，聚焦於設計與開發影像感測器、應用處理器及數據機晶片 的系統LSI晶片。

南韓15日則宣布，要在首爾都會區設立全球最大半導體聚落的計畫，將以三星電子為主體，三星電子也說將在國內興建五座半導體新廠。

在此同時，李在鎔本月將破天荒參加25到27日在北京舉行的中國發展高層論壇。在今年的中國發展高層論壇，中國新任總理李強預料將與會，預料將和世界各地企業主管開會，顯示李在鎔亟欲打好和北京當局的關係，希望和中國溝通。

三星電子的西安廠NAND快閃記憶體產量占該集團全球產量將近40%，2021年來也已在當地投資258億美元，希望擴張營運以滿足中國日增的需求。

然而，三星電子也在美國有170億美元的建廠計畫，預料會申請美國晶片法的補助，但美國晶片法補助將設下多項條件，其中一項為限制在中國營運的擴張程度。

尹錫悅將在4月底率領代表團訪美，李在鎔也是其中之一，討論晶片與科學法、通膨削減法（IRA）的棘手議題。南韓經濟日報引述產業人士指出，李在容可能邀請美國總統拜登和尹錫悅，一同參與德州泰勒市新廠的活動，以向高通和輝達等客戶傳遞正面訊號。

這些發展都顯示，李在鎔希望能在地緣政治壓力日增的同時，於美、中、日、韓之間「四方逢源」，現在日韓關係好轉，美中競爭卻加劇，顯示這並非易事。