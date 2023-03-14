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恐為南半球史上最強 熱帶氣旋弗萊迪釀馬拉威200死

中央社馬拉威布蘭泰爾13日綜合外電報導
熱帶氣旋弗萊迪（Freddy）1個月內兩度襲擊非洲南部，在馬拉威造成190人喪生。(美聯社)
熱帶氣旋弗萊迪（Freddy）1個月內兩度襲擊非洲南部，在馬拉威造成190人喪生。(美聯社)

馬拉威災害管理事務部今天表示，熱帶氣旋弗萊迪（Freddy）周末去而復返，1個月內兩度襲擊非洲南部，在馬拉威造成200人喪生。

路透報導，馬拉威商業中心布蘭泰爾（Blantyre）一帶受創最嚴重，洪水和大雨造成道路和橋梁受損，妨礙了救援工作。

災害管理事務部（Department of Disaster Management Affairs）表示，馬拉威的死亡人數在一天內由99人遽增至200人。大雨持續為害，仍有37人失蹤，另外有584人受傷。

根據聯合國世界氣象組織（WMO）資料，弗萊迪是南半球有史以來最強的風暴之一，可能成為壽命最長的熱帶氣旋。

弗萊迪11日侵襲鄰國莫三比克中部，掀翻建築物的屋頂，並在港口基利曼（Quelimane）周圍造成大範圍淹水，接著朝內陸的馬拉威移動，降下豪雨引發土石流。

弗萊迪在莫三比克帶來的破壞和生命損失程度還不清楚，因為受影響的若干地區電力和電話訊號依舊中斷。

馬拉威總統府說，總統查克維拉（Lazarus Chakwera）今天宣布，包括商業中心布蘭泰爾在內的幾個南部地區進入災難狀態。

總統府在聲明中說，總統查克維拉「非常關注弗萊迪目前給大多數地區帶來的破壞…並宣布南部地區進入災難狀態」。

聲明說，政府已對這場天災展開應變措施，同時呼籲地方和國際為受災家庭提供救濟援助。

影片來源：YouTube VOA Africa

熱帶氣旋 洪水 風暴

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