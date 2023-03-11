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泰國飽受空污之苦 百萬人染相關疾病

中央社曼谷11日專電
圖為受到空氣污染影響下的泰國曼谷，女子戴著口罩坐在公園長凳上。(歐新社)
圖為受到空氣污染影響下的泰國曼谷，女子戴著口罩坐在公園長凳上。(歐新社)

泰國民眾近日飽受空污之苦，從今年初到3月5日共有132萬民眾染上和空污相關的疾病，其中主要是呼吸道疾病、皮膚疾病和眼疾。

泰國公視（Thai PBS）報導，公共衛生部常務次長歐帕（Opas Karnkawinpong）表示，近日空氣污染的原因包括PM2.5粉塵、森林山火以及焚燒農田廢棄物等。歐帕指出，今年PM2.5比較嚴重是因為旅遊業回溫，比起疫情時期增加了更多觀光客。

報導指出，從今年初到3月5日，泰國有132萬人染上空污相關的疾病，其中有58萬3238人有呼吸道疾病，26萬7161人有皮膚疾病，24萬2805人有眼疾以及20萬8880人中風

根據空氣品質監測網站Air4Thai的數據，今天泰國北部16個府和東北部13個府的PM2.5已經達到了威脅健康的標準，泰國政府設定的安全標準為50微克/立方公尺，今天早上空污最嚴重的是北部夜豐頌府（Mae Hong Son）PM2.5達到了142微克/立方公尺。大曼谷地區今天早上則有43個區域超過了安全標準。

泰國公視2月曾報導，污染管制局（Pollution Control Department）將從6月1日起把安全標準50微克/立方公尺降低為37.5微克/立方公尺。

污染管制局局長平沙（Pinsak Suraswadi）表示，目前政府執行第三級計畫，可以要求雇主讓員工在家工作，也可以要求民眾少使用私家車改搭大眾運輸，政府也能強制建築工地減少工作，避免粉塵進入空氣中，並禁止民眾焚燒廢棄物。

泰國 中風 觀光

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