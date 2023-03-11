日本311地震12周年 福島大量除輻污土尚不知最終去處

日本311大地震福島核災後，為處理去除輻污的土壤，日本政府在福島設立中期儲存設施，已堆積約1338萬立方公尺。法律規定2045年移出福島，但去處未定。(中央社)

日本 311大地震福島核災後，為處理去除輻污的土壤，日本政府在福島設立中期儲存設施，從各地運至的除輻污土已達約1338萬立方公尺。法律規定2045年將移出福島，但去處未定。

對福島人來說，2011年3月12日福島第一核電廠爆炸引發輻射外洩核災才是最大悲劇，許多土地受到輻射污染，日本政府進行大規模除染作業，將除輻射污染後的土壤（日文稱除染土）運至位於福島縣的中期儲存設施，地點位於福島第一核電廠座落的大熊町和雙葉町。

2月中旬記者參加環境省主辦的媒體採訪團來到中期儲存設施。先是在資訊中心接受身分查驗，聽簡報，然後搭車前往中間儲存設施，透過車窗可看到白雪飄在荒涼的土地與堆積如山裝著除輻污土的黑袋上，氣氛悲戚。到了中期儲存設施可看到運土的大卡車、推土機、掛手吊掛著大黑袋。

處理除輻污土的程序大致上是大卡車從各地載來除染土，在暫置場保管後，再運至中期儲存設施。從臨時焚化設施運來的焚燒灰也運至中期儲存設施進行處理、儲藏。設施的面積約1600公頃。

環境省中期儲存部管理課長森芳友引導媒體團來到中期儲存大熊4工區，一行站上設立的台子可看到眼前有卡車和工人正在處理除輻污土的掩埋，一片林木的那一端是福島第一核電廠，掩埋場與核電廠相距僅一公里多。台架上標示著空間輻射劑量每小時1.5微西弗。

森表示，中期儲存設施大熊4工區可儲存除輻污土容量約160萬平方公尺，這片土地原本是田地，民眾在此耕耘祖先數百年來遺留的田地，但福島核災後，居民被迫遷徙。

森還率媒體團到除輻污土容量約210萬平方公尺的大熊3工區。他說，估計除了難返區（歸還困難區域）之外各地運來的除輻污土估計1400萬立方公尺，如果今後難返區（日文稱歸還困難區域）進行除輻污的作業，除輻污土數量非常多的話，此地已做好可擴張儲存的設計。

媒體很在意中間儲存設施的空氣中輻射劑量是否很多的問題。森說明指出，有實施處理作業的地區劑量低，未經處理的地區，像是森林地區這12年來都未經過處理的話，劑量高。放射線物質（輻射物質）從空中降下，有些至今還附著在樹幹或樹葉上。

環境省福島再生‧未來志向計畫推動室室長布田洋史表示，要將除輻污土運至中間儲存設施，以安全為最優先考量，在爭取居民同意的情況下進行這項作業。除了難返區外的除輻污土估計1400萬立方公尺在2022年底已逾9成運入中期儲存設施。

他說，中期儲存設施有除輻污土、廢棄物、燒灰等。很感謝福島縣大熊町、雙葉町做出重大決定，願意接受政府在此地設立中期儲存設施，法律規定2045年3月之前要將這座設施的除輻污土等運出福島縣。

「最後將搬至何處呢」，環境省的官員說：「尚未決定，正在做各種努力。」這包括將除輻污土進行再生利用。環境省的方針是，為了減少除輻污土的最終處理數量，含輻射銫濃度平均每公斤8000貝克以下的土壤運用於公共設施，包括道路的鋪設、蓋花壇等。

環境省獲得福島縣飯館村長泥地區的居民的配合，2019年起進行除輻污土的再生利用實證工作，以利該地區的農業再生。在確認輻射劑量、去除異物等之後，進行再生資材化，堆土後再施以約50公分的其他土壤的覆蓋。為確認安全性，也實施輻射偵測。有些長泥地區的農民願意配合，種植花卉、蔬菜 等。

至於福島縣以外的地區，環境省去年12月表示，選定東京都的新宿御苑、茨城縣筑波市的國立環境研究所、埼玉縣所澤市的環境調查研修所這3處將除幅污土壤埋設在公共空間草坪、花壇、停車場等地，會用其他的土壤覆蓋其上。

但是，此計畫讓一些民眾感到不安，引起環保團體人士的強烈反彈。日媒報導，龍谷大學教授大島堅一痛批說除輻污土的再生利用毫無法源根據。特別措施法有規定除輻污土的處理，並沒針對「再生利用」做規定。他認為，政府的「為減少最終處理場除輻污土數量，有必要做再生利用」說法是一種詭辯。

日本放送協會（NHK）10日前報導，有關中期儲存設施的除輻土再生利用一事，環境省5年前開始透過網路進行民調 ，今年有5400多人作答，問及「知道法律規定2045年3月前中期儲存設施將搬到福島縣外嗎？」

結果，回答：「知道」、「聽過，內容略知」者有51.6%（包含福島縣民）。福島縣外的民眾回答「有聽過但完全不知內容」、「沒聽過」者總計79.5%，低於去年環境省的網路民調82.5%。