我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府新預算 加碼數十億美元要「勝過中國」

人大選舉2952票贊成0反對 習近平3度當選國家主席

日荷晶片出口管制太多「未決定」 相關業者陷五里霧中

編譯簡國帆／綜合9日電
日本表示，還沒針對晶片製造設備的出口管制做出決定，荷蘭雖已預告將擴大出口管制範圍，但還沒公布細節。(路透)
日本表示，還沒針對晶片製造設備的出口管制做出決定，荷蘭雖已預告將擴大出口管制範圍，但還沒公布細節。(路透)

日本表示，還沒針對晶片製造設備的出口管制做出決定，荷蘭雖已預告出口管制範圍將從原本的極紫外光（EUV）微影設備擴及部分深紫外光（DUV）設備，但還沒公布細節，也還在考慮是否允許業者維修已出口的遭禁設備，導致日荷晶片設備業者和中國客戶的前景混沌。

彭博資訊報導，日本經濟產業大臣西村康稔10日表示，還沒針對限制晶片製造設備出口作出決定，「在荷蘭的發展後，我們將考慮適當措施」，「我們的理解是，荷蘭的聲明並未針對特定國家」。荷蘭預告將擴大晶片製造機具的出口管制範圍，新規將在夏季前宣布。

英國金融時報（FT）則報導，荷蘭外貿部長Liesje Schreinemacher向記者表示，在新禁令頒布後，她還沒決定是否要允許業者為現有設備維修和更換零組件，「還必須研擬細節」，「中國之前要求過我們…別過度干擾晶片的價值鏈，當然，為些是購買機械的重要環節，我們確實非常正視這些憂慮」。

她日前向荷蘭國會表示，將對「最先進」的晶片製造設備實施出口管制，可能還蓋艾司摩爾（ASML）的浸潤式DUV工具，業者出口到海外前須先申請許可。

分析師指出，荷蘭對於服務限制範圍、會限制的型號等細節都還不明確，讓艾司摩爾及其中國客戶都難以放下心上大石。艾斯摩爾在中國的客戶，除了中芯國際和長江存儲等當地企業，還有三星電子及SK海力士等外資廠商。

而且，Liesje Schreinemacher還呼籲歐盟要共同協調出口管制措施，荷蘭推行此舉的原因是國安憂慮，因此歐盟今年也應修法，允許成員國選擇採行相同限制，但也表明這個決定應該由各國自行決定，不該放在歐盟一籃子協商。歐盟貿易執委Valdis Dombrovskis則說，他偏好27個成員國擴大彤彤協調，正在徵詢「歐盟的做法」。

艾司摩爾已表示，相信最新管制將包括在2019年首度出貨、之後機型能生產高效晶片的Twinscan NXT:2000i系統，但也正在等待更多資訊。Liesje Schreinemacher已否認這是美國施壓所致，完全是「片面決定」，荷蘭也會根據個案發放許可，暗示韓系業者可望獲許可證，中國業者則可能遭拒。

這也增添了中國晶片製造業者展望的不確定性，但分析師說，可以確定的是，中國追求先進晶片研發的能力將被大幅削弱。

這些發展也凸顯出美國的盟友正試圖在美中科技衝突之間，尋求中庸之道。

晶片 歐盟 分析師

上一則

等救護車要15小時 英去年500多名重症患者因此死亡

延伸閱讀

日企斷供中國光阻劑？中國晶片原料商股價暴漲

日企斷供中國光阻劑？中國晶片原料商股價暴漲
荷蘭迫於美國壓力宣布晶片出口新限制 中方反對

荷蘭迫於美國壓力宣布晶片出口新限制 中方反對
南韓提議修法 擴大晶片補助

南韓提議修法 擴大晶片補助
金融時報：中國AI公司繞過出口管制 仍能取得美高階晶片

金融時報：中國AI公司繞過出口管制 仍能取得美高階晶片

熱門新聞

可口的迴轉壽司。（本報資料照片）

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

2023-03-08 06:33
葉萱在「以神之名：信仰的背叛」坦承曾受性侵，卻也成了加害者。圖／摘自Netflix

韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇

2023-03-07 17:54
一群六歲孩童在紐約林肯中心芭蕾學校比較身高。CNBC報導，研究指出，比較矮的人可能比較高的人長壽。（Getty Images）

身高矮可能更長壽？研究結果曝光超意外

2023-03-06 04:36
「屋那霸島」突然發生不明火災，火勢急速散播，一天後才成功撲熄。 圖／擷自Youtube頻道「ANNnewsCH」

燒整晚…中國女子買日本小島後 突發不明大火

2023-03-03 16:28
示意圖。(Pexels)

ChatGPT寫信打交通罰單 這招超厲害…120元罰款減到18

2023-03-03 13:57
現年56歲的比利時女子萊爾米特（Genevieve Lhermitte）16年前趁丈夫不在時，殺害了自己的五個小孩，震驚比利時社會。（Getty Images）

16年前殘忍殺害5名親骨肉 比利時女子接受安樂死

2023-03-03 22:22

超人氣

更多 >
90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客

行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」