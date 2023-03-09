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等救護車要15小時 英去年500多名重症患者因此死亡

編譯張君堯／即時報導
衛報一項調查顯示：英國去年有超過500多名重病患者在叫救護車後「需等待長達15個小時」，因而導致在抵達醫院接受治療前便死亡的案例，凸顯醫療體系面臨的重大挑戰。(歐新社)
衛報一項調查顯示：英國去年有超過500多名重病患者在叫救護車後「需等待長達15個小時」，因而導致在抵達醫院接受治療前便死亡的案例，凸顯醫療體系面臨的重大挑戰。(歐新社)

衛報一項調查顯示：英國去年有超過500多名重病患者在叫救護車後「需等待長達15個小時」，因而導致在抵達醫院接受治療前便死亡的案例，凸顯醫療體系面臨的重大挑戰。

報導指出，國民保健署（NHS）提供的數據和驗屍官的調查結果：2022年撥打的999通救援電話中，英國有至少511人因為等待過久而死亡，死因包括中風心臟病發、呼吸突然終止或捲入交通事故，在上述每種情況下，救援人員抵達現場的時間都比NHS回應緊急情況的時間要長得多。

據悉，此類悲劇發生得越來越頻繁，因為大量救護車被困在醫院外、無法將病人轉移到人滿為患的急診室，511人死亡是2021年的2倍多。

這項調查中死者的親屬談到「救護人員花了很長時間才抵達並開始急救，這加劇失去親人的痛苦」。驗屍官、醫生和救護車人員表示「生命損失的規模說明NHS緊急服務的崩潰對患者造成的危險越來越大」，皇家緊急醫學學院（Royal College of Emergency Medicine）院長柏依（Adrian Boyle）表示「每年有500多人在救護車沒有及時到達的情況下死亡，這是悲慘的，也是可以避免的，這些數字令人深感擔憂」。

英國 心臟病 中風

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