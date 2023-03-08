塑料污染加劇 新研究：海洋中的飄浮塑料微粒高達170兆

科學家們發現全球塑料污染「空前增加」，計算過後得知有超過170兆的塑料顆粒漂浮在海洋中，除了呼籲減少塑料生產外，還警告說「如果塑料繼續以目前的速度排放到環境中，任何清理皆是徒勞無功」。(路透)

科學家們發現全球塑料污染「空前增加」，計算過後得知有超過170兆的塑料顆粒漂浮在海洋中，除了呼籲減少塑料生產外，還警告說「如果塑料繼續以目前的速度排放到環境中，任何清理皆是徒勞無功」。

衛報報導，這項研究由「5 Gyres Institute」發表在科學期刊「Plos One」上，內容評估從1979年至2019年海洋中塑料數量的趨勢，研究人員查看1萬1777個漂浮海洋塑料樣本，並以此創建一個全球時間序列、估計海洋表層中微塑料的平均數量和質量，並將這些數據與旨在減少塑料污染的國際政策措施進行對比、評估其有效性。

研究發現「從2005年開始海洋塑料的質量和數量迅速增加」，這可能反應塑料生產的指數 增長、現有塑料污染的分散或陸地廢物產生和管理的變化。研究人員估計「海洋中至少存在170兆塑料顆粒、總重量達200萬噸」，並警告「如果不立即對塑料生產採取全球行動，塑料進入水生環境的速度預計從2016年到2040年將增加約2.6倍」。

「5 Gyres Institute」的聯合創辦人艾瑞克森（Marcus Eriksen） 指出「全球海洋中微塑料呈指數級增長是一個嚴峻的警告，我們必須立即在全球範圍內採取行動：停止專注於清理和回收，並進入企業對製造產品的整個生命週期負責任的時代」，他還補充說「如果我們繼續以目前的速度生產塑料，清理只是徒勞無功的，而且我們得知回收利用花費的時間太長，塑料行業還拒絕任何購買或設計可回收性塑料的承諾，是時候從源頭上解決塑料問題」。

此外，研究人員還提到有關塑料的國際政策是零散、缺乏針對性的，除了呼籲在全球範圍內加強企業對塑料生產的責任外，還須制定具有法律約束力的政策。