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聲援喬治亞 澤倫斯基：加入歐盟是歐洲所有自由國家應得的

編譯張君堯／即時報導
喬治亞國內因為當局擬提出帶有俄羅斯色彩的「外國代理人」草案而引發大量示威民眾走上街頭，烏克蘭總統澤倫斯基8日為其聲援，並喊話「希望喬治亞取得民主的成功」。(美聯社)
喬治亞國內因為當局擬提出帶有俄羅斯色彩的「外國代理人」草案而引發大量示威民眾走上街頭，烏克蘭總統澤倫斯基8日為其聲援，並喊話「希望喬治亞取得民主的成功」。(美聯社)

喬治亞國內因為當局擬提出帶有俄羅斯色彩的「外國代理人」草案而引發大量示威民眾走上街頭，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）8日為其聲援，並喊話「希望喬治亞取得民主的成功」。

衛報報導，「外國代理人」法案要求任何從海外獲得超過20%資金的組織必須註冊為外國代理人、否則將面臨巨額罰款，讓人聯想到俄羅斯一項2012年通過、模式極為相似的法律目前已被用來打壓國內西方資助的非政府組織和媒體，更可能削弱喬治亞為加入歐盟的其他立法。

此法案得到喬治亞執政黨的支持後引發數千不滿民眾走上首都特比利西（Tbilisi）街頭，舉著喬治亞、歐盟和烏克蘭國旗的抗議者聚集在喬治亞議會外、高喊「對俄羅斯法律說不」， 政府隨後也派出數百名防暴警察使用高壓水槍和催淚瓦斯與抗議者發生衝突，目前有超過60名抗議者在議會外被捕。

喬治亞一事在國際間也吸引多國關切及聲援，其中就包括烏克蘭總統澤倫斯基，他在8日晚間的談話中先是對喬治亞對烏克蘭的支持表示感謝，稱「我要感謝這幾天在喬治亞的廣場和街道上舉著烏克蘭國旗的每一個人，我想對在特比利西演奏烏克蘭國歌的人表示感謝，這是對烏克蘭的尊重，我想表達我對喬治亞的真誠尊重」。

此外，澤倫斯基還表示「沒有任何烏克蘭人不希望與我們友好的喬治亞取得成功，民主的成功，歐洲的成功」，並呼籲「我們想加入歐盟而我們會做到，我們希望喬治亞加入歐盟，我確信他們會做到，我們希望摩爾多瓦加入歐盟，我也確信他們會做到，這是歐洲所有自由國家都應得的」。

烏克蘭 歐盟 澤倫斯基

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