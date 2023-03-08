邁阿密起飛班機在智利機場遭劫 激烈交火釀2死

智利首都聖地牙哥的主要機場8日驚傳劫匪企圖犯案而引發槍戰，最終雖未讓匪徒得逞，但仍造成雙方各1人死亡。(路透)

智利首都聖地牙哥（Santiago）的主要機場 8日驚傳劫匪企圖犯案而引發槍戰，最終雖未讓匪徒得逞，但仍造成雙方各1人死亡。

衛報報導，事發當時一架從邁阿密起飛、載有3250萬美元現金的飛機抵達阿圖羅梅里諾貝尼特斯國際機場（Arturo Merino Benítez International Airport），這架飛機由美國私人安保公司Brinks負責運輸、準備分發到智利當地多間銀行。

據悉，10名持武器的匪徒控制住一名安全後、乘坐3輛車進入機場跑道，並在企圖劫走巨款時與現場的保安人員交火。從社群媒體 上曝光的影片可以見到劫匪與智利航空機構的官員在一架南美航空（LATAM Airlines）飛機下方進行激烈槍戰。

最終其中一名匪徒及一名保安人員中槍死亡，其他劫匪選擇逃離現場，當局隨後在機場附近發現2部焚毀的汽車 。

智利內政部副部長蒙薩爾維（Manuel Monsalve）事後表示「這是一起高度組織、高度武裝且精心策劃的搶劫案」。智利民航總局（DGAC）總經理受訪時表示「這次事件中沒有乘客身陷危險之中」。

近年智利的有組織犯罪活動激增，包括精心策劃的火車搶劫案和針對機場或其附近的安保車輛的一系列犯罪行動都凸顯該國民眾對犯罪率上升的擔憂。