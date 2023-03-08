打造舒適環境？日本澀谷公廁未設女廁 網：這才是歧視
日本東京都澀谷區公所近年來持續推動公廁設置計畫，但最近完工的一處公廁因為沒有設置「女性專用」、而是設置不分性別都可使用的廁所，引發日本網友等議論。
日本朝日電視台、日媒Sponichi Annex報導，澀谷區今年2月完工的這處公廁分為兩大部分，一邊是設有兩個小便斗的男性專用廁所，另一邊則是兩大間不分男女都可使用的廁所。
澀谷區議員須田賢3月6日在社群網站上發文說：「雖然澀谷區以消除女廁作為方向，但我認為還是應該保留女用廁所。」
漫畫家倉田真由美在推特上對沒有女用廁所感到吃驚說，公廁是容易發生性犯罪的場所，甚至10多年前也在熊本發生過女童慘遭殺害事件，「沒有女用廁所難道能減少類似犯罪增加的危險性嗎」？
渋谷に行った時に男性トイレ（大便器+小便器）と多目的トイレしかなくてあまりにも驚いて思わず写真を撮ってしまったんだけど、女子トイレを無くす方向って意味分からなさすぎる。— non (@AZcoAZ) 2023年3月7日
ちなみにこのトイレは渋谷区並木橋児童遊園地の公衆トイレ。 https://t.co/kG27aKFR06 pic.twitter.com/pnsjV9ZoIE
有日本網友質疑：「不設女用廁所卻留下男用廁所？」也有網友說：「這是歧視女性吧。」有住在附近的民眾受訪時表示不解，也有澀谷區民說：「還是要有女性專用廁所比較安心。」
澀谷區公所負責人員說，不光是男性或女性，他們考量的是打造一個無關種族、性別、年齡及是否為身心障礙等，「誰都可以舒適使用的如廁環境」。
澀谷區從3年前開始推動誰都可以使用的17座公廁設置計畫，這些公廁都有設置男女共用廁所，但至少有5處未設置女性專用廁所。
澀谷區公所表示，是根據空間等條件決定設置類型，有只有男女共同的類型，也有男用與女用併設的類型。
區公所3月7日晚間在官網發表聲明指出：「沒有要消除女廁的方向，為了繼續讓所有人都能舒適地使用，我們會努力做好廁所的適當管理。」
同樣是澀谷區公廁引發的話題，日前該區兩處公園內知名的「透明公廁」，被網紅發現玻璃外壁的不透明功能出包，即使公廁內部有人使用，玻璃外壁還是接近透明狀態，從外側可「一覽無遺」。區公所事發後已採取因應措施。
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