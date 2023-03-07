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西班牙餐廳失竊葡萄酒值5千多萬 雌雄大盜將入獄

中央社馬德里6日綜合外電報導
示意圖。圖：pixabay
示意圖。圖：pixabay

西班牙法院今天判處一對男女入獄，罪名是他們從一家酒店的餐廳偷走價值超過160萬歐元（約169萬美元）的45瓶葡萄酒，警方稱之為一起「精心策劃」的盜竊案。

西班牙西南部加塞勒斯（Caceres）的中庭酒店（Atrio hotel）2021年10月被偷走一批葡萄酒，其中一瓶價值35萬歐元的1806年滴金酒莊（Chateau D'Yquem）葡萄酒受到全球矚目。

卡塞雷斯法院裁定這對男女的強行進入竊盜罪罪名成立，判處女子4年徒刑、男子4年半徒刑。

法院並且判決兩人對酒店賠償75萬3454歐元。他們於2022年7月在克羅埃西亞被捕。

根據西班牙媒體報導，法院指出，這名女子是前墨西哥選美皇后，她使用假的瑞士護照入住飯店。兩人在酒店的米其林三星餐廳用餐，並且參觀了酒店著名的酒窖後回房。

根據法院判決書，這名女子在凌晨2時致電櫃臺，要求當時「唯一值班員工」給她做一份沙拉。

這名員工最初拒絕這項請求，因為櫃臺只有他一人，而且兩人已經享用過14道特色菜餚。但在女子堅持下，這名員工最後還是同意。

當員工準備沙拉時，男子溜進櫃臺偷走他以為可以進入酒窖的一把電子鑰匙，結果這不是鑰匙。

男子從酒窖外頭打電話給女子，要她繼續設法轉移前檯接待員的注意。她因此多點了一份甜點。

法庭表示：「被告回到接待櫃臺，從一個盒子裡取走27號萬能鑰匙，並用鑰匙打開酒窖，從那裡拿走45瓶葡萄酒。」

報導指出，擁有羅馬尼亞和荷蘭公民身分的這名男子在前檯接待員返回崗位之前，用背包和兩個大袋子將葡萄酒帶回房間。

兩人被捕後，西班牙國家警察曾在聲明中表示，他們「精心策劃」這場竊盜，動手前還3度造訪這間餐廳。

警察 墨西哥 三星

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