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查理國王已邀請哈利出席加冕典禮 威廉、凱特氣炸？

記者蘇詠智／即時報導
傳聞哈利（左）和威廉心結太深，就算同在一個場合出現，也難回復昔日手足之情。（路透資料照片）
傳聞哈利（左）和威廉心結太深，就算同在一個場合出現，也難回復昔日手足之情。（路透資料照片）

現任英王查理的加冕典禮即將在當地時間5月6日舉行，各方盛傳與皇室鬧不和、還沒有修補好關係的哈利王子與妻子梅根，仍會收到邀請出席，英國「太陽報」果然近日內報導，哈利王子的人員證實他已接到邀請函，並非外界虛構。

哈利近來先是在Netflix的紀錄片裡為梅根抱怨皇室人員寧可為了保護身為王儲的哥哥威廉，不惜撒謊抹黑梅根，又在他的回憶錄專書「Spare」（直譯：備胎）中透露曾因與哥哥為了梅根爭吵，被他動手毆打，讓本就感情已疏離的兄弟倆，關係更陷谷底。從各種角度來看，查理不可能不挺要繼承自己王位的威廉，哈利和梅根在皇室的未來恐怕難有好結果，不料打從加冕典禮規畫的開始，他就一心要找哈利回來。

外界推論此舉一定大傷威廉的心，威廉絕對萬分不情願在加冕大典上看到這個一天到晚爆自己醜事的弟弟，美國甚至有八卦刊物直接在封面打上「查理在兩個兒子中選擇了哈利、更勝威廉」，繼續在威廉的傷口上灑鹽，而威廉的人員則透露，他當然接受哈利返英一起出席父王的加冕大典，儘管對於哈利他還有「很強烈的反應」，沒說出來的應該是「尚有一肚子怨氣沒有發洩」。

檯面上看，威廉選擇不公開反對父親的決定，盡量先配合，也是他唯一能採取的方法。不過私底下，威廉不可能忍住這口氣，尤其想到哈利的砲火還射向凱特，就更讓他不滿，等他當了英國國王，哈利和梅根怕就沒有現在這樣的待遇，威廉一定會想辦法報復。英國兩位王子的一舉一動，背後皆有無限玄機，雙方鬥法絕不會在加冕之後就畫下句點。

曾經密切的父子三人，現在充滿暗潮洶湧的氣氛。（路透資料照片）
曾經密切的父子三人，現在充滿暗潮洶湧的氣氛。（路透資料照片）

哈利 威廉 梅根

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