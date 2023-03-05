法國女教師遭學生刺死 親友以舞蹈道別 網友淚崩

受害教師拉賽爾的伴侶在她的葬禮上以舞蹈為她送別。(Getty Images)

法國日前發生女教師拉賽爾遭學生刺殺的悲劇。拉賽爾3日葬禮上出現感人一幕，受害者伴侶與親友決定在納金高「愛」一曲中，以舞蹈送她最後一程。影片爆紅，網友表示淚崩且大受震撼。

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法國西南部濱海小鎮聖尚德呂茲（Saint-Jean-de-Luz）聖多瑪斯阿奎納（Saint Thomas Aquinas）國高中2月22日發生52歲女教師拉賽爾（Agnes Lasalle）遭到一名16歲男學生刺殺的事件。

拉賽爾的葬禮與追悼會3日於比亞里茲（Biarritz）聖尤吉尼教堂舉行，這位西班牙文老師的靈柩與照片放在教堂前廣場上，接受民眾致意哀悼。

然而當現場放起美國音樂家納金高（Nat King Cole）歌曲「愛」（LOVE）時，卻出現了令人淚崩的一幕。

拉賽爾的另一半瓦林（Stéphane Voirin）突然跳起了林迪舞（Lindy Hop）。瓦林隨著旋律，雙手架在空中，彷彿在和他熱愛舞蹈的逝去伴侶共享最後一支舞。

接著，拉賽爾的好友也紛紛成雙加入，強忍淚水翩翩起舞，讓肅穆的時刻有了爵士表演的氛圍。眾人決定以愛與和諧代替悲傷哭泣，送拉賽爾最後一程。

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這一幕4日在推特上瘋傳，引起廣大迴響。法國3台阿基坦地方台（France 3 Aquitaine）的推文5日已近650萬查看，下方網友屏棄歧見，紛紛留言表示深受感動，「震撼人心」、「起雞皮疙瘩」、「生命之舞」、「歡愉的悲痛」、「看著一起掉淚」，並表示這是「所看過最美的愛的宣言」。

不少官員、政治人物、演員、作家、記者等人也都留言轉發。法國地區組織與醫療職業部部長勒波多（Agnès Firmin Le Bodo）轉發形容，「壯麗的悲傷」；歐洲事務部長布恩（Laurence Boone）寫道，「震撼且美好」。

女教師拉賽爾遭學生刺殺，她的伴侶親吻她的棺木道別。(Getty Images)

不分黨派的國會議員也轉發分享。激進左派不屈法國（LFI）議員寇比雅（Alexis Corbiere）表示，「以人性美好回覆罪惡暴力，他讓這場悲痛的儀式成為對所有人有益的精神啟發和普世訊息」；右派共和人黨（LR）米諾（Maxime Minot）則說，「言語無法表達，只有眼淚」。

2月22日接近上午10點，一名高一學生拿一把18公分長的廚房用刀插進拉賽爾胸膛，受害者接受急救後仍回天乏術。

兇手以「謀殺」罪名遭到拘留。據司法消息指出，目前已朝「預謀殺人」方向偵辦，並交由拜雍（Bayonne）司法警察 調查。

檢察官 布希耶（ Jérôme Bourrier）指出，犯案少年沒有案底。知情人向法新社表示，兇手「說話前後不搭」，且「有精神障礙」。

布希耶說，兇手曾表示，「有個聲音在跟他說話，一個自私、操縱性格、自我中心的存在，慫恿他作惡，還在犯案前一天建議他殺人」。進一步調查仍在持續中。

這起發生在校園內的悲劇使教育 界大受衝擊，也使許多人回想起2年多歷史教師帕第（Samuel Paty）遭年輕伊斯蘭極端分子斬首的慘案。