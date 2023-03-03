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燒整晚…中國女子買日本小島後 突發不明大火

聯合新聞網╱即時報導
「屋那霸島」突然發生不明火災，火勢急速散播，一天後才成功撲熄。 圖／擷自Youtube頻道「ANNnewsCH」
「屋那霸島」突然發生不明火災，火勢急速散播，一天後才成功撲熄。 圖／擷自Youtube頻道「ANNnewsCH」

早前一名30歲的中國女子購入日本沖繩的一座無人島後，在中國及日本的社交平台引起熱議。日前該小島卻突然發生不明火災，火勢猛烈一天後才成功撲熄。按日媒報導指火災當時有35名大學生在島上露營，但並未知道起火原因。

香港01報導，日前一名34歲中國女子自稱買下日本沖繩本島北方的無人島「屋那霸島」逾50%的面積後在中日兩地引起熱議。有日本網友就批評政府無能，指政府應立例禁止外國人買入當地物業和土地。提到近年不少中資公司買入日本的房產業，是逐步「侵略」日本的行為。日媒《NHK》亦在報導指出，住在島上的伊是名村居民並沒有被告知未來發展，難掩不安。

(取自YouTube)

2月27日下午4時左右備受矚目的「屋那霸島」突然發生不明火災，火勢急速散播，一天後才成功撲熄。《ANN》報導指當時島嶼上有35名大學生正在露營，大火救熄後拍攝到島上散落帳篷、平底鍋、紙箱及膠袋等物資，亦有懷疑煙花跌在旁邊。

大學生們向警方供述指他們並沒有放火，而是發現雜木林起火後報警，並與鄰近島嶼趕來的消防員合作控制火勢，才上船避難。當日除了這35位大學生登島之外，另外亦有3名人士到訪。其中2名是浮潛人士，而另一名則曾在沙灘上散步；均在中午前已經離開島嶼。但並未有證據顯示任何一方與火災有關，警方亦正繼續調查起火原因。

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據報這座島嶼經常都有露營人士及無人島探險的旅行團到訪，暫時亦沒有規定登島前需要申請。有專家就指島上有非常多雜木林及植物，平地較少、其實並不太適合露營。購買島嶼的中國女子在抖音拍片談及火災時表示，她當天就接到發生火災的消息。懷疑是大學生「不小心玩得太嗨」才會起火，並沒有人受傷，因此她也沒有太在意。又指出日媒誇大報導，其實火災在當日晚上便已救熄。

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