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美日奪回離島聯訓 首度在日本實施

編譯茅毅／即時報導
日本自衛隊的C-130C運輸機。路透
日本自衛隊的C-130C運輸機。路透

以離島守備為想定場景的美軍和日本自衛隊聯合演訓，自2月起首度在日本境內實施。該旨在加強離島守備態勢的美日兩軍聯合訓練始於2006年，均在美國境內進行。這次參訓的陸上自衛隊與駐沖繩的美國海軍陸戰隊等兵力，共計1700員。

自2月16日以來，該聯合演訓正在日本九州、沖繩縣如火如荼進行，3日在九州的鹿兒島縣向媒體公開其部分演訓過程，預定12日結束，接下來將在沖繩進行登陸及著陸等訓練。

3日想定的場景是美日聯手奪回在「有事」時遭敵方入侵的日本離島：鹿兒島奄美群島中的「德之島」，美日兩軍共200多人，從停泊在該島近海的艦艇上，分乘小艇及水陸兩用車陸續登陸，並持步槍在四周警戒。

另外在想定「有事」之際也遭敵軍占據的奄美群島「喜界島」，約100名自衛隊官兵從該島上空的運輸機中躍下，進行跳傘訓練。德之島和喜界島上目前均有居民。有日本版陸戰隊之稱的陸自水陸機動團與美軍陸戰隊第3遠征旅參訓。

該美日「離島奪回」共同訓練，今年首次在日本進行，其背景是解放軍在日本南西諸島（琉球群島）周邊等海、空域的動作頻頻。日本放送協會（NHK）3日訪問這兩座島上的居民，他們對美日軍人這次在島上演訓的感受「複雜」，在喜界島的訓練場地附近，還有市民團體舉布條和標語牌表達抗議。

日本 解放軍

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