ChatGPT寫信打罰單 這一招超厲害…120元罰款減至18元

收到罰單時想寫信申訴,對於某些人來說造成困擾;不過有了ChatGPT 後,問題迎刃而解,一位英國 駕駛人用 ChatGPT寫信上訴獲得成功,罰款從100英鎊(約合120美元)減至15英鎊(約合18美元)。

據DailyMail報導,Shaun Bosley去年11月時於送同事到格域機場 ,幾個月後突然收到NCP發來的100英鎊最終罰款通知。

根據規定,在格域機場讓乘客下車的話,司機必須支付 5 英鎊,而且最多只能停留10分鐘,隨後每增加1分鐘就必需支付1英鎊,最多20分鐘,因此這100英鎊並不是一開始的罰款,而是後續累加上去的,但他表示之前都沒有收到任何罰款信件,就決定要上訴。

而 Shaun Bosley 是瑞典公司 Phyron 的銷售顧問,這間公司都在使用 AI 來為合作汽車經銷商製作影片,因此他就想到用 ChatGPT 來寫這封上訴信,結果獲得很好的答案。他提到:「我只是輸入『寫一封上訴信,為格域機場的罰款通知書提出上訴(write an appeal to a penalty charge notice for driving through Gatwick airport. )』」

在上訴信中 ChatGPT 寫到:「我明白作為一名司機,我有責任了解有關駕車通過機場的規則和規定,但是我從來沒有收到第一個罰款通知,因此沒有機會對指控提出異議或即時支付罰款。我認為這個最終罰款通知為時過早,我要求重新審查所施加的罰款。」

值得一提的是,ChatGPT表示「在沒有收到一個罰款通知信件時,就送來最終罰款通知,已經造成過度的壓力和困難」,在非常住重人權的英國裡,這段話確實會被特別關注。

對於 ChatGPT 能寫出這樣的上訴信,Shaun Bosley 超級滿意,他補充說:「它像人一樣寫作真是太瘋狂。我不必太過於擔心內容會不會像機器人寫的,我只需稍作改變。」

上訴之後,Shaun Bosley獲得滿意的結果,NCP次日就回覆會將罰款減少到15英鎊,這正是第一個罰款通知的金額。