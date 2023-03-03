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ChatGPT寫信打罰單 這一招超厲害…120元罰款減至18元

世界新聞網╱即時報導
示意圖。(Pexels)
示意圖。(Pexels)

收到罰單時想寫信申訴，對於某些人來說造成困擾；不過有了ChatGPT後，問題迎刃而解，一位英國駕駛人用 ChatGPT寫信上訴獲得成功，罰款從100英鎊(約合120美元)減至15英鎊(約合18美元)。

據DailyMail報導，Shaun Bosley去年11月時於送同事到格域機場，幾個月後突然收到NCP發來的100英鎊最終罰款通知。

根據規定，在格域機場讓乘客下車的話，司機必須支付 5 英鎊，而且最多只能停留10分鐘，隨後每增加1分鐘就必需支付1英鎊，最多20分鐘，因此這100英鎊並不是一開始的罰款，而是後續累加上去的，但他表示之前都沒有收到任何罰款信件，就決定要上訴。

而 Shaun Bosley 是瑞典公司 Phyron 的銷售顧問，這間公司都在使用 AI 來為合作汽車經銷商製作影片，因此他就想到用 ChatGPT 來寫這封上訴信，結果獲得很好的答案。他提到：「我只是輸入『寫一封上訴信，為格域機場的罰款通知書提出上訴（write an appeal to a penalty charge notice for driving through Gatwick airport. ）』」

在上訴信中 ChatGPT 寫到：「我明白作為一名司機，我有責任了解有關駕車通過機場的規則和規定，但是我從來沒有收到第一個罰款通知，因此沒有機會對指控提出異議或即時支付罰款。我認為這個最終罰款通知為時過早，我要求重新審查所施加的罰款。」

值得一提的是，ChatGPT表示「在沒有收到一個罰款通知信件時，就送來最終罰款通知，已經造成過度的壓力和困難」，在非常住重人權的英國裡，這段話確實會被特別關注。

對於 ChatGPT 能寫出這樣的上訴信，Shaun Bosley 超級滿意，他補充說：「它像人一樣寫作真是太瘋狂。我不必太過於擔心內容會不會像機器人寫的，我只需稍作改變。」

上訴之後，Shaun Bosley獲得滿意的結果，NCP次日就回覆會將罰款減少到15英鎊，這正是第一個罰款通知的金額。

ChatGPT 機場 英國

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