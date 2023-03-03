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法國考慮跟進歐盟TikTok禁令 國會調查釐清風險

中央社巴黎3日專電
對TikTok的不安全球延燒，法國政府1日表示，正考慮跟進歐盟，禁止公務員在有公務軟體的手機上使用。(美聯社)
對TikTok的不安全球延燒，法國政府1日表示，正考慮跟進歐盟，禁止公務員在有公務軟體的手機上使用。(美聯社)

TikTok的不安全球延燒，法國政府1日表示，正考慮跟進歐盟，禁止公務員在有公務軟體的手機上使用。參議院TikTok調查委員會昨天正式啟動，議員表示，若歐盟被監控，則成員國也都有風險。

繼美國後，加拿大、丹麥等國國會與歐盟執委會近期紛紛基於網路安全考量，通過法案或發布命令，禁止公務人員在政府電腦，或裝有公務應用軟體的手機等裝置上使用TikTok。

面對監控與資安風險，法國政府也正在考慮對自家公務人員祭出相似禁令的可能性。政府發言人維宏（Olivier Véran）1日強調，「部會的公務手機沒有一台裝有TikTok或其他應用程式」。他同時宣布，最高層級正在考慮，是否對「中央或地方行政機關訂定規範」。

法國參議院法制委員會與主席會議2月9日也通過跨黨派黨團提出的「社群媒體TikTok使用、資料濫用與影響策略」調查案，將由19名參議員組成的委員會自3月起對TikTok進行長達6個月的深入調查。委員會名單已於1日出爐，並於2日正式啟動調查。

而除了青少年成癮的現象外，TikTok令全球不安的原因還有二。

一個是中國的間諜活動風險，包括手機資料被搜集並傳送回TikTok母公司字節跳動（ByteDance）。TikTok在2022年底承認員工可以取得使用者資訊，且字節跳動在中國共產黨的管控之下，政府監控並使用資料輕而易舉。

另一個因素則是中國的影響力策略，與隨之散播的不實消息。法媒報導，雖然目前討論層面僅限於公務人員，但限制範圍可能擴大，以打擊假新聞的傳播。法國政府很可能要求TikTok更嚴格的控管散播假消息的內容。

提出國會調查案的參議員馬玉瑞（Claude Malhuret）在「星期日報」（JDD）1日刊登的專訪中表示，TikTok特別引發疑慮的原因在於，「這是一間寄居在極權政權下的中國企業，沒有獨立的司法，而立法權強制企業與政府合作」。

提及歐盟緊急要求員工刪除TikTok的決定，馬玉瑞認為歐盟執委會「打開了潘朵拉的盒子」。一但下了這個命令，「就必需要交代這個決定，解釋在資料傳送的層面出現了什麼問題？非常有可能動機與資料刺探有關，也就是歐盟不願講的原因」。

馬玉瑞強調，「若TikTok對歐盟進行間諜活動，那表示所有國家也都面臨威脅」，且分析，若歐盟僱員有危險，法國公務員與企業老闆也都會有相同危險，他告訴巴黎人報（Le Parisien），「沒有理由法國不能採取同樣措施」。

馬玉瑞表示，調查的第一步，就是要求歐盟執委會提供做出此禁令決定的相關資訊。「況且這個決定來得突然，真的很不尋常」。

法國參議院對TikTok的深入調查即將展開，馬玉瑞表示，在縝密的調查中，「TikTok若有欺騙，將付出昂貴代價」。他指出，目前TikTok態度配合，但擔心在回覆問題時會避重就輕，「魔鬼藏在細節裡」。

趨勢科技（Trend Micro）網路安全策略主任阿帕吉雍（Nicolas Arpagian）在「法蘭西西部報」（Ouest France）3日的報導中表示，中國是一個很特別的國家，真正的問題在於，TikTok是否可能是中國政治策略的工具？並認為要求公務人員不能在公務相關電話中裝置TikTok，「也不算是很激進的安全政策」。

巴黎天主教學院（ICP）當代中國研究學者藍可（Emmanuel Lincot）則說，「禁止TikTok也是西方國家在與中國對抗中施壓的一種方式。在經濟層面上，這是反擊的手段，因為西方國家許多資訊服務平台都無法在中國使用，他們市場盛行保護主義」。

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