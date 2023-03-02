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希臘火車對撞增至57死 鐵路員工罷工向政府抗議

中央社
這起火車重大事故引發希臘民眾群情激憤，圖為抗議人士2日晚在雅典舉行示威遊行。（歐新社）
這起火車重大事故引發希臘民眾群情激憤，圖為抗議人士2日晚在雅典舉行示威遊行。（歐新社）

希臘發生重大鐵路事故至少造成57人死亡，有6名傷者必須使用維生系統。政府發言人稱將調查肇因及鐵路計畫延後落實的因素。他也說，「這源於希臘公部門的沉痾，政府未能根除」。

希臘兩列火車2月28日晚間對撞，使輿論再次聚焦鐵路問題。英國「衛報」及希臘天空電視台（Skai TV）報導，政府發言人歐柯諾莫（Giannis Oikonomou）今天表示鐵路系統改革失敗。這是希臘政府事發後首度正式公開承認相關問題。

這起重大事故引發民眾群情激憤，質疑政府長期忽視鐵路交通安全，抗議人士昨晚向位於雅典的希臘鐵路公司（Hellenic Train）投擲石塊，隨後遭鎮暴警察發射催淚瓦斯驅散。希臘第2大城第撒隆尼基（Thessaloniki）也有民眾上街示威。

鐵路員工今天罷工表達抗議與哀悼。希臘鐵路公司發布聲明表示，罷工24小時是為了抗議「（歷屆）政府對希臘鐵路的不尊重」，造成悲慘結果。搜救隊再次於受損最嚴重的車廂內尋找死者。衛報指出，搜救隊如今不得不以特殊切割工具分離破碎的殘骸，搜救作業變得特別棘手。

在這起事故中，當時聚集在第2節餐車裡的幾名學生承受兩列火車正面對撞的力量，事發地點已是一片廢墟。資深骨科醫師巴爾焦塔斯（Costas Bargiotas）對天空電視台說：「這是學生專車，載滿20多歲的孩子。現場狀況真是令人怵目驚心…車廂像紙張一樣皺巴巴的。」

急救人員表示，未來幾天預計將繼續進行搜救作業，但是找到倖存者的希望幾乎全滅。前兩節車廂爆炸起火，當時車廂內的溫度可能超過攝氏1300度。

乘客描述災難現場一片混亂，有人設法逃出火車，有人被拋出車外。一名生還者回想，當時得在瞬間做出決定，「要不被活活燒死，要不就得跳出車外摔斷骨頭」。目前有66名傷者送醫。

當地媒體指出，法醫多半只能檢視遭焚的零碎屍體，確認死者身分的過程變得更加複雜。尋找親人的親屬必須提供DNA樣本，以辨認罹難者。

民眾布爾納齊斯（Dimitris Bournazis）急切想知道父親於事故發生時坐在火車上的哪個位置。他對媒體表示，沒半個人向他提供任何資訊，打了3通電話給希臘鐵路公司，也沒人回電。

希臘交通部長卡拉曼里斯（Kostas Karamanlis）在事發後數小時遞出辭呈。希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）宣布全國降半旗哀悼3天，並承諾將由各黨派組成的專家委員會進行獨立調查。

希臘總理米佐塔基斯及其他政府官員很快地將事故指向「人為疏失」，但越來越多人認為這場悲劇根本可以避免。

反對黨報紙Syntaktwn即以「這並非失誤，而是犯罪」為頭條標題，並報導鐵路工會長期以來一直對鐵路系統的內在風險發出警示。

美國有線電視新聞網（CNN）引述歐盟鐵路局2022年的報告指出，與其他歐洲國家相比，希臘鐵路乘客安全紀錄較差。2018年至2020年間，希臘每百萬列車公里的死亡事故發生率最高。

希臘發生重大鐵路事故，已至少造成57人死亡，有6名傷者必須使用維生系統。（Get...
希臘發生重大鐵路事故，已至少造成57人死亡，有6名傷者必須使用維生系統。（Getty Images）
這起火車重大事故引發希臘民眾群情激憤，圖為抗議人士2日晚在雅典舉行示威遊行。（歐...
這起火車重大事故引發希臘民眾群情激憤，圖為抗議人士2日晚在雅典舉行示威遊行。（歐新社）

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