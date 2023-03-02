丹麥小美人魚像又遭破壞 基石遭漆俄羅斯國旗三色
丹麥首都哥本哈根最具代表性觀光景點之一的小美人魚雕像，昨晚遭人蓄意破壞，雕像下方基石被人漆上代表俄羅斯國旗的白、藍、紅三色。
法新社報導，小美人魚出自丹麥作家安徒生（Hans Christian Andersen）的著名童話故事，這座銅像下方的石頭被人塗上俄羅斯國旗的3個顏色。
哥本哈根警方告訴法新社，他們今天上午到場後，「已將蓄意破壞案件立案」，且「在當地展開調查以追查蛛絲馬跡」。
報導指出，這明顯意味著在烏克蘭戰爭中挺莫斯科的立場。
一些觀光客對此困惑不解，今天上午對著遭到破壞的雕像拍照。
重175公斤的小美人魚（Little Mermaid）像為雕刻家埃里克森（Edvard Eriksen）的作品，是受到丹麥詩人兼作家安徒生1837年的同名童話所啟發。
坐落相對僻靜海濱步道旁的這座雕像，多年來曾經數度遭破壞，包括雕像頭部曾於1964年和1998年兩度遭竊，1984年則是一支手臂被人砍斷。2003年，雕像遭人用炸藥炸鬆底部而落入海灣裡。
它也曾多次遭塗鴉、潑漆，最近一次是2020年被寫上「種族主義魚」的字樣。
路透社報導，警方發言人表示，雕像這次遭到何人破壞，目前仍不得而知。
俄羅斯去年全面入侵烏克蘭後，丹麥加入西方國家行列，對莫斯科不假辭色。
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