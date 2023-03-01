G20外長會議印度登場 烏克蘭戰爭引分歧

國務卿布林肯和俄羅斯外長拉夫羅夫今天將在印度首都新德里參加20國集團（G20）會議。美聯社

國務卿布林肯 和俄羅斯 外長拉夫羅夫今天將在印度 首都新德里參加20國集團（G20）會議，烏克蘭戰爭和美中關係緊張，恐將使東道主印度團結世界主要經濟體的努力蒙上陰影。

法新社報導，根據西方官員，布林肯（Antony Blinken）和拉夫羅夫（Sergei Lavrov）不太可能會面。自去年7月在印尼峇里島舉行的G20會議以來，兩人就未曾同室共處過，據稱當時拉夫羅夫還退場。

他們最後一次單獨會面是2022年1月，也就是俄羅斯全面入侵烏克蘭的幾週前。自此之後，兩人曾通過電話，但談的是其他議題，而不是烏克蘭戰爭。

根據俄羅斯外交部，拉夫羅夫昨晚已抵達印度，並將利用他出席G20峰會的機會斥責西方。印度並未譴責這場戰爭。

俄羅斯外交部發布英文聲明表示，西方國家希望「為不可避免將失去手中的主導權進行報復」。

聲明指出：「美國及其盟友破壞性的政策已經使世界瀕臨災難邊緣，導致社會經濟發展倒退，且使最貧窮國家的處境嚴重惡化。」

布林肯會晤中國外交部長秦剛的場面，同樣被認為不太可能在為期2天的新德里G20會議場邊出現。

美國2月4日在東岸領海擊落入侵領空的中國間諜氣球後，布林肯上個月在德國與中共中央外事辦主任王毅激烈交鋒。

國務院表示，此事件導致布林肯取消罕見的訪問中國之行，並譴責這是「對美國主權和國際法不可接受的侵犯」，而且「絕不能再次發生」。