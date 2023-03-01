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除非美改變對烏政策 俄稱不考慮重返限制核武條約

中央社莫斯科1日綜合外電報導
俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）。美聯社
俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）。美聯社

國際傳真社報導，俄羅斯副外長雷雅布可夫今天表示，除非美國改變對烏克蘭政策，否則俄國不會檢討暫停履行「新戰略武器裁減條約」（New START）的立場。

路透報導，俄國總統普亭上週宣布，俄方暫停履行這項條約，並指控美國企圖使俄國在烏克蘭遭到「戰略挫敗」。普亭昨天將暫停履約簽署為法律。

國際傳真社（Interfax）引述雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）的話說：「除非美國改變行為，除非我們發現他們與烏克蘭有關的行事展現出合乎常識的跡象…否則我們暫停履行新戰略武器裁減條約的決定就不可能檢討或反思。」

這項條約是由俄、美兩國前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）和歐巴馬簽署，以限制雙方可以部署的戰略核子彈頭數量。條約並以一個兩國相互檢查和交換資料的系統作為支撐。

條約將在2026年到期，軍事分析家指出，在美、俄因烏克蘭戰事而升高對立的此時，一旦這項條約瓦解或未能延長效力，將增加核武風險。

國際傳真社報導，雷雅布可夫表示，俄、美持續透過「秘密管道」商討與條約相關的問題。

烏克蘭 俄國 普亭

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