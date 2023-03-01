希臘火車對撞增至36死 乘客：火花四竄翻身就被燒

希臘發生載有約346人的列車與貨運火車迎頭對撞意外。(美聯社)

希臘發生載有約346人的列車與貨運火車迎頭對撞意外，已至少36人喪生。生還的乘客說，事發後車箱內電纜線火花四竄，「左邊也是火、右邊也是火」，一翻身就被燒到。

路透社報導，從首都雅典北上第2大城第撒隆尼基（Thessaloniki）的這列客運火車昨天深夜高速行駛之際，在雅典以北約 354公里處與貨運列車對撞後脫軌，車廂旋即陷入火海。

(影音來源：Guardian News YouTube頻道)

目擊者表示，他們感覺到列車突然強烈震動，隨即發生對撞，然後現場亂成一團。

一名當時坐在第5車的乘客在附近一座橋下暫時棲身時告訴天空電視台（Skai TV）說：「車窗玻璃被撞碎，乘客驚聲尖叫。一個窗戶受到另一列車的鐵皮車廂衝擊而塌陷。」說這話時，後方熊熊烈火照亮他的臉。

客運列車當時載有約346名乘客。乘客表示，列車2/3客滿，車上坐了許多年輕人。

在第撒隆尼基一個車站等候消息的一名婦女說：「我的孩子沒有接電話。」一輛巴士搭載生還者抵達現場時，另外一名婦女看到自己的女兒下車，立刻衝向前去擁抱她。女兒告訴母親：「媽，別抱我，我有受傷。」

第撒隆尼基是希臘學生匯聚之地，許多搭上這班意外列車的學生過完今年希臘東正教大齋節的第一個主日後返回當地。

28歲乘客米內尼斯（Stergios Minenis）說：「一片恐慌，電纜（到處）竄出火花，立刻起火。我們一翻身就被火燒到，左邊、右邊都是火。」

另一名乘客說他感覺火車在震動，接著就翻覆。

他說：「我設法離開車廂到前面去，火車彎曲成90度角，有一部分掛在崖邊起火燃燒。我站的地方就有5個人受傷。」

希臘總統薩克拉洛普魯（Katerina Sakellaropoulou）正在摩爾多瓦首都基希涅夫（Chisinau）訪問，她在與摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）的聯合記者會說：「不幸的是，我必須中斷訪問，跟我的人民在一起，並且對有需要的人提供支持。」

「我向失去所愛的人表達哀悼、向遭遇這場災難的人致意。即使是在此刻，從這班死亡列車中搶救人命的工作仍在進行中。」

薩克拉洛普魯原本計畫今天上午展開對摩爾多瓦為期兩天訪問。

在事故現場，今天破曉後，搜救團隊還在檢查燜燒中的變型車箱，一旁的起重機將火車碎片緩緩吊起。直到事發數小時後，搜尋死傷乘客的工作還在進行中。國營希臘廣播電視公司（ERT）的畫面中可以看到覆蓋白布的罹難者遺體被抬上救護車。