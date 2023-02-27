聯合國人權理事會召開會議 將聚焦烏克蘭與中國

聯合國人權理事會今天在日內瓦召開會議，逾百位各國元首與部長與會。歐新社

聯合國 人權理事會今天在日內瓦召開會議，逾百位各國元首與部長與會，將尋求處理包括俄羅斯 被控在烏克蘭 犯下戰爭罪行與中國侵犯穆斯林少數民族人權等系列問題。

路透報導，聯合國人權理事會（U.N. Human Rights Council）會議自今天開始，一直持續到4月4日。會議期間，許多國家將設法延長聯合國一個調查機構任務期限，這個機構的設立目標就是調查烏克蘭發生的暴行。

基輔並呼籲設立一個特別法庭，以起訴與入侵行動相關的俄羅斯政治和軍事領袖，並稱這對確保俄國為自身罪行負責至關重要。

烏克蘭駐聯合國日內瓦總部代表菲利潘科（Yevheniia Filipenko）告訴媒體記者：「我們認為，這不僅應是任務授權的技術性延伸，同時也應實質強化文本內容。」

由於俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）也將參與會議，讓基輔與盟友大為不滿。雷雅布可夫預定於3月2日在人權理事會發表談話。

這將是1年前俄烏戰爭爆發以來，莫斯科官員首次親自出席該機構會議。去年4月，俄羅斯因入侵烏國，在聯合國人權理事會的會員資格遭到暫時停權，但仍可以觀察員身分參加會議。

除了烏克蘭的狀況，各國也將密切關注，去年10月甫就任的聯合國人權事務高級專員（High Commissioner for Human Rights）圖克（Volker Turk）將如何處理中國維吾爾少數民族的問題。

聯合國去年發布的報告指出，中國拘留維吾爾族人和其他穆斯林，可能構成違反人道罪；北京則否認所有相關指控。

去年西方國家欲就中國對待穆斯林少數民族的方式進行辯論，結果宣告失敗，預計這次理事會不會再設法提出與中國相關的動議。

美國駐人權理事會大使泰勒（Michele Taylor）告訴記者，華盛頓將「持續聚焦」中國，並正就相關議題進行會談。