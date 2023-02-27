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土耳其大地震惹民怨 足球迷不滿政府怒丟填充娃娃

中央社伊斯坦堡26日綜合外電報導
土耳其足球迷26日在觀賽期間表達不滿政府對月初地震災情的處置，從觀眾席將大量填充娃娃丟到場上，紀念震災並表示對災區兒童的支持。美聯社
土耳其足球迷26日在觀賽期間表達不滿政府對月初地震災情的處置，從觀眾席將大量填充娃娃丟到場上，紀念震災並表示對災區兒童的支持。美聯社

土耳其足球迷26日在觀賽期間表達不滿政府對月初地震災情的處置，從觀眾席將大量填充娃娃丟到場上，紀念震災並表示對災區兒童的支持，場面相當驚人。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，土耳其貝西克塔斯足球隊（Besiktas J.K）與安塔利亞足球隊（Antalyaspor）26日在伊斯坦堡伏德風球場（Vodafone Park/Arena）舉行賽事。

球迷在開賽後4分17秒時，將泰迪熊及各種顏色尺寸的填充娃娃丟到場上，紀念月初發生的地震。土耳其東南部本月遭受連環大地震侵襲，首次強震發生於2月6日早上4時17分。

這些填充娃娃預定將由貝西克塔斯隊轉送給地震災區兒童，這場地震已在土耳其及敘利亞造成約5萬人死亡。

球員隨後趕緊清除場上的填充娃娃，記分板上則閃爍著土耳其11個災區省分的車牌登記區碼。

部分貝西克塔斯球迷還高喊著「政府下台」，抗議當局對地震災情的處置。土耳其國內許多人認為，政府對災情的反應緩慢且不足。

在部分災區，民眾抱怨沒有具組織性的救援工作，處理屍體的進度緩慢，導致屍臭四散。

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