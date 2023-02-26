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俄救援太空船與國際太空站對接 將把3太空人接回地球

中央社／莫斯科26日即時報導
俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmo）表示，俄聯合號MS-23無人太空船稍早與國際太空站（ISS）對接，準備把三名太空人帶回地球；他們原定搭乘返回的太空船被流星體撞擊受損。（美聯社）
俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmo）表示，俄聯合號MS-23無人太空船稍早與國際太空站（ISS）對接，準備把三名太空人帶回地球；他們原定搭乘返回的太空船被流星體撞擊受損。（美聯社）

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmo）表示，俄聯合號MS-23無人太空船26日稍早與國際太空站（ISS）對接，準備把三名太空人帶回地球；他們原定搭乘返回的太空船被流星體撞擊受損。

中央社引述法新社報導，國際太空站（International Space Station, ISS）合作夥伴美國國家航空暨太空總署（NASA）的即時影片顯示，聯合號（Soyuz）MS-23太空船自動停靠在這座繞地軌道運行的研究實驗室，完成自哈薩克升空後的兩天旅程。

MS-23太空船預定9月將美國太空人盧比歐（Frank Rubio）及俄國太空人佩捷林（Dmitry Petelin）、普羅柯皮耶夫（Sergei Prokopyev）接返地球。

這3名太空人去年9月搭乘聯合號MS-22太空船抵達國際太空站，原預計停留約6個月至今年3月底。

但MS-22太空船去年12月14日開始洩漏冷卻劑，美、俄太空事務官員認為可能是被一小塊太空岩石撞擊所致，俄羅斯聯邦太空總署決定派MS-23無人太空船前往接替。

太空人 俄羅斯 哈薩克

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