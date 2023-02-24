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英對俄新制裁 納Rosatom相關人、打擊俄軍工業

中央社倫敦24日專電
英國外交部今天宣布新一波針對俄羅斯的出口制裁，納入「俄羅斯在烏克蘭戰場上使用的所有物品」，包括可用於軍工業和無人機的電子元件。圖為俄羅斯國營核子企業（Rosatom）。路透
英國外交部今天宣布新一波針對俄羅斯的出口制裁，納入「俄羅斯在烏克蘭戰場上使用的所有物品」，包括可用於軍工業和無人機的電子元件。圖為俄羅斯國營核子企業（Rosatom）。路透

英國外交部今天宣布新一波針對俄羅斯的出口制裁，納入「俄羅斯在烏克蘭戰場上使用的所有物品」，包括可用於軍工業和無人機的電子元件。

英國外交部指出，經跨國協調，納入出口制裁的數以百計品項包括航空器零組件、無線電設備、電子元件，涵蓋烏克蘭在戰場上發現俄軍使用的「所有物品」。

與軍工業關係緊密的「俄羅斯國營核子企業」（Rosatom），以及俄羅斯兩大軍工企業「俄羅斯技術國家集團」（Rostec）和飛彈、機載武器、空中監偵系統生產商「金剛石-安泰集團」（Almaz-Antey Concern）部分高階主管也遭制裁，包括同時是俄羅斯副總理的Rosatom監事諾瓦克（Alexander Novak）。

制裁清單並納入5名伊朗企業「聖城航空工業」主管。這家企業生產俄羅斯用於烏克蘭戰場的無人機。

今天遭英國政府宣布制裁的俄羅斯權貴包括「北溪」公司（Nord Stream AG）執行董事、與總統普亭（Vladimir Putin）過從甚密的前東德秘密警察史塔西（Stasi）成員沃寧格（Matthias Warnig）；前普亭侍衛長、在俄羅斯2014年併吞烏克蘭克里米亞（Crimea）及俄軍成立無人機訓練學校扮演要角的杜明（Alexei Dyumin）；在普亭私人資產網絡扮演協力角色的卡巴耶娃（Lyubov Kabaeva），她的女兒、轉戰媒體與政治界多年的前體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）先前已遭制裁；俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）董事長、前總理朱伯可夫（Viktor Zubkov），以及俄羅斯航空（Aeroflot）數名主管等。

英國目前已制裁超過1500個俄羅斯相關個人與實體，包括今天納入的MTS等4家俄羅斯銀行。

英國另宣布未來將禁止進口140項俄羅斯相關貨品，包括經第三國加工的鋼鐵製品。根據英國企業、能源暨產業策略部的資料，自俄羅斯去年2月24日全面侵略烏克蘭以來，英國自俄羅斯進口貨品額已銳減99%，對俄出口則大減近80%。

為傳達對烏克蘭的支持，英國政府宣布今天上午11:00靜默一分鐘，首相蘇納克（Rishi Sunak）與烏克蘭駐英大使普萊斯塔可（Vadym Prystaiko）、在英國受訓的烏克蘭武裝部隊成員，以及參與烏軍訓練計畫Operation Interflex的10國代表今天齊聚唐寧街10號官邸，共同參與靜默。儀式最後由烏克蘭民謠歌手演唱烏克蘭國歌。

派遣本國武裝部隊成員赴英擔任Operation Interflex培訓人員的，有紐西蘭、澳洲、加拿大、立陶宛、挪威、丹麥、荷蘭、瑞典、芬蘭等國。

蘇納克今天稍晚將參與七大工業國集團（G7）視訊會議，呼籲北大西洋公約組織（NATO）及G7各國加大、加速援烏力道、提升對烏軍援規格，以確保烏方優勢、將打擊俄羅斯軍力的範圍擴大至前線以外。

英國已定案向烏克蘭提供較長程武器，蘇納克今天將敦促盟友夥伴跟隨英國腳步。他將重申，英國願意協助任何有意向烏克蘭提供戰機的國家。

2月上旬，英國率先宣布將展開對烏克蘭陸戰隊及空軍飛官的訓練計畫，烏軍飛官將取得操作北約規格戰機的能力。英國國防部近日表示，訓練計畫將使用「颱風」（Typhoon）戰機。儘管英方尚未具體承諾提供戰機，蘇納克指出，關於軍援烏克蘭，「沒有什麼是不能談的」。

俄羅斯 烏克蘭 英國

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