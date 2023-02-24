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德媒爆料：俄羅斯洽購100架中國無人機

記者葉文義／即時報導
德國媒體《明鏡》（Der Spiegel）雜誌指出，西安冰果智慧航空科技有限公司稱，準備製造100架ZT-180原型無人機給俄羅斯。（新華網）
德國媒體《明鏡》（Der Spiegel）雜誌指出，西安冰果智慧航空科技有限公司稱，準備製造100架ZT-180原型無人機給俄羅斯。（新華網）

路透引述德國媒體《明鏡》（Der Spiegel）雜誌指出，西安冰果智慧航空科技有限公司（Xian Bingo Intelligent Aviation Technology）稱，準備製造100架ZT-180原型無人機給俄羅斯

報導提到，冰果計劃在俄羅斯設立生產線，預計每個月可以生產最多100架無人機，該款無人機可攜帶35至70公斤，與俄軍在烏克蘭使用的伊朗製「Shaheed-136」無人機相似。

該報導亦稱，一家由中國軍方控制的企業，初步計劃向俄羅斯提供蘇-27戰機零部件。

目前冰果尚未回應有關報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）同日較早時提到，已經向中國官員表明，北京方面向莫斯科提供軍事援助是不可接受；西方多國亦警告中國不應向俄羅斯供應軍備。

此外，中國外交部發言人汪文斌23日在例行記者會上表示，美國輕小武器和彈藥管理一向鬆散，對外出口肆無忌憚，長期向非國家行為體轉讓軍品，嚴重威脅國際和地區和平穩定。

汪文斌說，根據美國國務院資料，2022財年美國對外軍售較上一財年增長近五成，一個重要原因就是烏克蘭危機升級。美國等西方國家源源不斷向烏供武，不僅導致烏克蘭危機延宕難決，更有許多運往烏克蘭的槍支彈藥經由國際犯罪集團，向歐洲及其他地區的犯罪分子走私。

烏克蘭 俄羅斯 德國

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