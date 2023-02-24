印度母子怕病毒3年不出門 家人報警破門救出

一名35歲婦女因擔心感染新冠病毒，而把自己和7歲兒子關在家裏3年。圖為示意圖。(Pexels)

印度 媒體報導，一名35歲婦女因擔心感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒，而把自己和7歲兒子關在家裏3年，令丈夫十分擔心；最近終於在警方介入下，呼吸到外面的空氣。

「今日印度」（India Today）新聞網報導，婦女和家人住在德里衛星城市古爾岡（Gurugram），她從2020年開始就因懼怕病毒，未曾帶兒子出門，甚至不允許包括丈夫在內的其他家人進門。

印度警方最近接獲丈夫投訴，21日聯同兒童福利 小組人員，成功帶出這對母子，經過3年「閉關」，7歲的兒子如今也已經10歲。

剛開始，丈夫暫時借住在朋友家，希望妻子會想通開門，但最後仍不得不在自家附近租了一間套房棲身。這段時間，他每天只能與妻子和兒子視訊通話，但仍每個月匯錢給妻子，讓她能上網購買糧食及日常用品。

這名婦女要求送貨員把商品放在門口，等人走後才戴著口罩取貨，回家消毒。此外，為了不必叫人送瓦斯（桶），她也開始使用電磁爐煮菜。

根據新聞影片，警方進入時，家裏已堆滿垃圾。

丈夫和他的丈人幾乎每天打電話，告知疫情已經結束，現在出門已無危險，但她仍聽不進去，堅持要等兒子接種疫苗 後才會出門。

目前印度政府只准許12歲以上兒童接種COVID-19疫苗。

令社會福利人員憂心的是，雖然印度已開放實體上課多時，但這名婦女仍堅持只讓兒子以視訊方式上課，他也沒有跟母親以外的任何人有實際互動，恐對身心造成不良影響。

20日警方帶隊造訪這名婦女，但被她以自殺威脅逼退，次日重返破門，將兩人帶到醫院，進行體檢及心理治療。

報導說，丈夫對於妻、子終於再次走在陽光下，感到開心，也期待兩人心理治療結束後全家團圓。