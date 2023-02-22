法國校園驚傳「女師被捅死」 16歲犯案學生：我被附身

法國西南部一間學校22日驚傳學生殺害教師的事件，該名學生還聲稱自己「被附身」才會犯案。(路透)

法國西南部一間學校22日驚傳學生殺害教師的事件，該名學生還聲稱自己「被附身」才會犯案。

多家外媒報導，這起事件發生在法國西南部小鎮聖讓德呂茲（Saint-Jean-de-Luz）一所名為「Saint-Thomas d'Aquin」的私立天主教學校。根據法國政府發言人維宏（Olivier Veran）的說法，死者唯一名50歲的西班牙語女教師、襲擊者則是一名16歲的學生。

據悉，該學生在受害女老師授課期間闖入並將教室門上鎖，隨後用刀插向對方胸口，該學生事後逃進隔壁教室，並告訴另一位老師「有個聲音告訴我要發動攻擊」，這名老師冷靜地從學生手中拿走武器，並一直陪伴他直到警察 抵達。

最終，被攻擊的女老師在救援人員抵達前就死亡，同時犯案學生疑似患有心理疾病，並在刺死老師後聲稱自己「被附身」。

法國教育部 長教育部長恩迪亞耶（Pap Ndiaye）同日也前往事發學校，除了提到犯案學生所在班級的90名學生和同齡的另外2名學生正在接受心理輔導，還表示「沒有任何跡象表明會發生如此可怕的悲劇，這對法國教育系統來說是悲傷的一天，對這所學校來說也是悲傷的一天」。

此外，當地檢察官 則表示已展開調查，以確定嫌疑人是否為「蓄意謀殺」。