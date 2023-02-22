我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年輕男性怎麼了？調查：六成不婚、沒性生活

華郵：中國問題特別委員會主席 密訪台見蔡英文

法國校園驚傳「女師被捅死」 16歲犯案學生：我被附身

編譯張君堯／即時報導
法國西南部一間學校22日驚傳學生殺害教師的事件，該名學生還聲稱自己「被附身」才會犯案。(路透)
法國西南部一間學校22日驚傳學生殺害教師的事件，該名學生還聲稱自己「被附身」才會犯案。(路透)

法國西南部一間學校22日驚傳學生殺害教師的事件，該名學生還聲稱自己「被附身」才會犯案。

多家外媒報導，這起事件發生在法國西南部小鎮聖讓德呂茲（Saint-Jean-de-Luz）一所名為「Saint-Thomas d'Aquin」的私立天主教學校。根據法國政府發言人維宏（Olivier Veran）的說法，死者唯一名50歲的西班牙語女教師、襲擊者則是一名16歲的學生。

據悉，該學生在受害女老師授課期間闖入並將教室門上鎖，隨後用刀插向對方胸口，該學生事後逃進隔壁教室，並告訴另一位老師「有個聲音告訴我要發動攻擊」，這名老師冷靜地從學生手中拿走武器，並一直陪伴他直到警察抵達。

最終，被攻擊的女老師在救援人員抵達前就死亡，同時犯案學生疑似患有心理疾病，並在刺死老師後聲稱自己「被附身」。

法國教育部長教育部長恩迪亞耶（Pap Ndiaye）同日也前往事發學校，除了提到犯案學生所在班級的90名學生和同齡的另外2名學生正在接受心理輔導，還表示「沒有任何跡象表明會發生如此可怕的悲劇，這對法國教育系統來說是悲傷的一天，對這所學校來說也是悲傷的一天」。

此外，當地檢察官則表示已展開調查，以確定嫌疑人是否為「蓄意謀殺」。

教育部 警察 檢察官

上一則

G20財長會議登場 印度任輪值主席 不願討論再制裁俄國

下一則

以色列襲約旦河西岸11死 2005年來最血腥

延伸閱讀

三寶媽王渝文息影15年 取得法國花藝師執照

三寶媽王渝文息影15年 取得法國花藝師執照
洛市西湖連6起BB槍擊 疑同一人犯案

洛市西湖連6起BB槍擊 疑同一人犯案
半月灣槍殺7人 趙春利不認罪 獄中受訪曾承認犯案

半月灣槍殺7人 趙春利不認罪 獄中受訪曾承認犯案
印度航空訂470架波音及空中巴士 商用航空史最大筆交易

印度航空訂470架波音及空中巴士 商用航空史最大筆交易

熱門新聞

國務卿部林肯。(美聯社)

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

2023-02-19 12:19
俄國總統普亭21日在莫斯科發表國情咨文演說。（路透）

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

2023-02-21 07:37
紐西蘭航空ANZ2航班16日從奧克蘭機場起飛前往紐約，未料紐約的約翰．甘迺迪國際機場停電導致航站大樓關閉，航班只好中途折返，旅客最終在搭機16個小時25分鐘後又回到出發地降落。（美聯社）

白搭了 搭紐西蘭航空飛了16個小時 乘客竟全數回到原地

2023-02-18 00:41
英國一名57歲副機師在航程中因心臟驟停死亡，但他身邊的正機師以為他在開玩笑，繼續飛行直到降落才發現大事不妙。示意圖。（取材自維基百科）

副機師心臟病發死在駕駛艙 機長降落才驚覺：以為裝睡

2023-02-22 11:04
英國倫敦是尖峰時段全球行車速度最慢的城市，平均時速僅14公里。（歐新社）

最新全球塞車排名出爐 倫敦最塞 台灣第一是「這縣市」

2023-02-16 06:31
法國女人Jeanne Calment活到了122歲，在1997年去世。(Getty Images)

快看世界／她活到122歲...專家總結這3點延壽關鍵

2023-02-22 12:19

超人氣

更多 >
南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相
在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路
華人曲線返中 要飛30小時 機票貴又難買

華人曲線返中 要飛30小時 機票貴又難買
「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛

「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛
佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡