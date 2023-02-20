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哈利王子為維持警力保護興訟 逾35萬訴訟費英全民買單

中央社倫敦20日綜合外電報導
哈利(右)與梅根夫婦。(路透)
哈利(右)與梅根夫婦。(路透)

英國當局撤銷哈利王子返英期間的警力保護待遇後，他正為此興訟。每日郵報報導，哈利王子與內政部的這場官司迄今已導致英國納稅人損失近30萬英鎊（約35萬8000美元）。

根據每日郵報（Daily Mail），哈利王子與美國籍妻子梅根（Meghan）拋棄王室成員第一線責任並遷居洛杉磯後，便喪失由納稅人負擔的警力保護待遇，18個月前為此興訟。儘管王子提出自費維持上述待遇的要求，但內政部已予拒絕，並稱英國警察並非「可受雇傭的私人保鑣」。

透過資訊自由法（Freedom of Information Act）取得的相關資訊顯示，自2021年秋季至今，英國政府已為此案辯護工作花費29萬6882英鎊。

蘇格蘭警場（Scotland Yard）退休警官歐康納（John O'Connor）告訴太陽報（The Sun）：「期待由國家提供保護，真的非常傲慢且無理。」他認為哈利王子只是出於虛榮心，才會要求警力保護，因為失去維安待遇後，「他覺得自己的重要性似乎下降了」。

儘管哈利王子出席正式活動或是待在溫莎（Windsor）的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）期間都可享有王室維安，但擁有薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）頭銜的哈利堅稱，他的家人需要全天候保護。

哈利控告內政部的案件將於4月開始審理；目前無法確定相關判決是否會在5月6日查爾斯國王（King Charles）加冕典禮之前出爐。

據悉，王室已向哈利夫婦發出邀請，但兩人尚未明確回應是否會出席加冕儀式；當天也是他們愛子亞契（Archie）的4歲生日。

哈利 英國 內政部

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