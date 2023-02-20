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澳洲社區60童「長一樣」 家長嚇壞慌查捐精者真相

聯合新聞網／即時報導
有些夫妻深受不孕症所苦，必須藉由他人捐贈精子才能孕育下一代。圖為孕婦示意圖，非文中當事人。（本報資料照片）
有些夫妻深受不孕症所苦，必須藉由他人捐贈精子才能孕育下一代。圖為孕婦示意圖，非文中當事人。（本報資料照片）

有些夫妻深受不孕症所苦，必須藉由他人捐贈精子才能孕育下一代，不過由於法規未明，導致有心人士藉機鑽法律漏洞，進而衍生出亂倫問題。澳洲性別友善社區日前聚會時，許多家長不約而同發現自己家的孩子怎麼長得跟別人家的特別像，報警調查後才發現原來有名男子為了賺取旅費，前後使用4個不同假名，捐贈精子給該社區成員，並且一共生下60名親生骨肉。

根據每日郵報報導，澳洲一個LGBTQI友善社區日前舉辦一場聚會活動，許多家長在出席聚會時，發現自家小孩與鄰居家小孩長得非常相像，懷疑有血緣關係。

警方追查後發現，原來是一位男子冒用四個假名，向不同社區捐精藉此賺錢，目前他的親生骨肉竟高達60人，不排除實際數字更多。當地不孕症診所「Fertility First」的醫師克拉克（Anne Clark）透露，院方記錄確實有這名男子的數據，已把這起案例提交給政府。另外，該名男子還透過多種方式包含非官方的管道（比如臉書群組），持續提供捐精服務。

根據澳洲法律規定，捐精者收取費用是違法的，最高可判處15年徒刑，但非法捐精交易仍在不少社群平台十分盛行。澳洲人工受孕機構（Donor Conceived Australia）的負責人莎克萊頓（Aimee Shackleton）痛批，大人們沒有考量到這種不負責任的行為，可能對未來出生的孩子帶來極大影響，呼籲政府機構應加強監管，同時希望捐精者能夠保有最起碼的生活尊嚴，拒絕從事非法交易。

澳洲 社群 臉書

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