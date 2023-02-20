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紐航事件翻版 日航班機羽田起飛8小時又回到東京

聯合新聞網／即時報導
一架日本航空班機在東京起飛，8小時後卻還是折返東京降落。示意圖，非當事班機。（Getty Images）
一架日本航空班機在東京起飛，8小時後卻還是折返東京降落。示意圖，非當事班機。（Getty Images）

紐西蘭航空16日一架預計從奧克蘭飛往美國的航班，但因為降落機場停電關閉航站大樓，使得飛機中途折返，在飛行16個小時多後，還是在奧克蘭機場降落，引發乘客的不滿。無獨有偶，近來在日本也發生了班機起飛，卻因為意外發生，在數小時後折回原點的事件。

根據日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，19日一架JAL331（日本航空）班機，原先預定在6點30分由東京羽田機場出發，目的地為福岡機場。但因為受到強風影響，使得班機延遲了近兩小時，直到8點20分才起飛。

然而，等到班機抵達福岡上空時，卻因為已經超過晚間10點，福岡機場已經關閉的關係，因此沒得到降落許可。這架班機只好暫時先回頭，到關西機場降落，進行3小時的補給油料等作業。

儘管有乘客希望能在關西機場下機，但依舊沒得到許可。直到過了凌晨的20日1點55分，這架班機才又從關西機場起飛，但目的地不是福岡，而是折回羽田機場。等於乘客坐了八個小時的飛機，在日本繞了一圈，最後卻還是回到出發點的東京羽田機場。

一架日本航空班機在東京起飛，8小時後卻還是折返東京降落。 （取材自毎日放送）
一架日本航空班機在東京起飛，8小時後卻還是折返東京降落。 （取材自毎日放送）

機場 日本 奧克蘭

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