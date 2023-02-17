德國8機場罷工 影響近30萬乘客

圖為17日在德國法蘭克福機場，一名身穿工會罷工背心的機場員工站在大看板前。美聯社

由於德國 8座機場 的工人罷工 要求提高工資，將近30萬名旅客今天面臨航班延誤和取消。

由德國服務業工會（Verdi）發起的24小時罷工，迫使德國最大航空公司漢莎航空（Lufthansa）在德國最繁忙的法蘭克福和慕尼黑機場取消逾1300個航班。

德國服務業工會在聲明中說：「預計這次罷工將產生強烈的影響，特別是對國內航空交通的影響，從航班延誤到取消，甚至是關閉部分航空交通。」

德國機場協會（ADV）稱罷工行動是「完全無法接受」，罷工將影響約29萬5000名乘客和2300多個航班。

德國機場協會執行長畢索（Ralph Beisel）在聲明中說：「必須在談判桌上找到解決方案，而不是以犧牲乘客權益為代價。」

其他受到影響的機場位於不來梅（Bremen）、多特蒙德（Dortmund）、漢堡（Hamburg）、漢諾威（Hanover）、萊比錫（Leipzig）和斯圖加特（Stuttgart）等城市。

德國服務業工會目前正在代表公共部門員工、機場地勤人員和航空保全人員進行談判，要求資方提高工資，以 彌補工人的收入因生活費用上漲而受到侵蝕。

德國服務業工會與雇主的下一輪談判預定2月22日至23日舉行。

法蘭克福和漢堡機場提醒乘客不要來機場，建議那些在德國境內旅行的人改搭火車。

慕尼黑機場已取消所有定期客運航班。