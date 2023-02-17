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倫敦男收到陌生信件 寄信時女王還沒出生…郵局這麼說

中央社倫敦17日綜合外電報導
英國倫敦民眾收到一封1916年就交寄的信件。圖為示意圖，非文中描述信件。(Pexels)
英國倫敦民眾收到一封1916年就交寄的信件。圖為示意圖，非文中描述信件。(Pexels)

英國倫敦民眾收到一封1916年就交寄的信件。專家研究後發現了這封信的故事，研判它很可能先前被遺漏在郵局某個角落，直到近年才被發現。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，1916年2月交寄的這封信終於送達位在倫敦南部哈姆雷特路（Hamlet Road）的收件地址，卻讓現住戶葛蘭（Finlay Glen）丈二金剛摸不著頭腦。

他昨天告訴CNN：「我們注意到上頭寫著16年，所以以為是2016年，但是後來注意到貼的郵票印著國王肖像，不是女王，所以我們認為不可能是2016年。」

葛蘭說，這封信數年前就已送達，但他直到最近才送到當地的歷史學會進行研究。

信封上貼了張英王喬治五世（King George V）肖像、面額1便士郵票。這封信在第一次世界大戰期間寄出時，已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）還沒有出生。

27歲的葛蘭說：「當我們意識到它年代久遠，覺得應該可以打開。」

根據2000年郵政服務法（Postal Services Act 2000），打開他人信件屬違法行為。不過葛蘭說，如果他因此觸法，「只能道歉」。

葛蘭把信送到季刊「諾伍德評論」（Norwood Review）。這本雜誌編輯同時也是當地歷史學家奧斯佛（Stephen Oxford）研究後表示，這封信是茶商門內爾（Henry Tuke Mennel）的女兒克里斯塔貝爾（Christabel Mennel）進行家庭旅遊期間寫給友人「我親愛的凱蒂」（my dear Katie）的信。

而凱蒂是郵票發行商馬許（Oswald Marsh）的妻子。

奧斯佛說，當年倫敦南部一帶是商業活動中心，「許多富裕中產階級於1800年代末葉搬到當地」，而馬許正是哈姆雷特路那間房子的前住戶。

目前仍不清楚這封信怎麼會現在送到葛蘭的公寓。

皇家郵政（Royal Mail）發言人在聲明中告訴CNN：「類似事件非常偶爾才會發生，我們無法確定這起事件的原因。」

奧斯佛推測，這封信很可能先前被遺漏在郵局信件分揀室某個角落，直到最近才被發現後寄出。

郵政 皇家 英國

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