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挪威扣押北韓所竊加密貨幣 價值580萬創新高

中央社
北韓駭客去年從連結至加密遊戲Axie Infinity的區塊鏈計畫中竊取了6.25億美元，現在挪威扣押了580萬美元的加密貨幣。（路透）
北韓駭客去年從連結至加密遊戲Axie Infinity的區塊鏈計畫中竊取了6.25億美元，現在挪威扣押了580萬美元的加密貨幣。（路透）

挪威警方16日在一份聲明中表示，挪威扣押了創紀錄580萬美元的加密貨幣，這些加密貨幣是去年北韓駭客所竊取。

路透報導，2022年3月，北韓駭客從連結至加密遊戲Axie Infinity的區塊鏈計畫中竊取了6.25億美元。這起竊案是紀錄以來規模最大的此類案件之一，美國認為與一個名為Lazarus的北韓駭客組織有關。

挪威高級檢察官班德（Marianne Bender）在聲明中表示，這筆錢可用於資助北韓政權及核武計畫，不過北韓否認駭客攻擊或其他網攻等指控。

外界稱為Okokrim的挪威國家經濟犯罪部門表示，它們查扣了6000萬挪威克朗（約586.9萬美元），這是「挪威有史以來查扣的最大金額之一，同時也創下加密貨幣查扣金額的紀錄」。

Okokrim表示，它與美國聯邦調查局（FBI）的加密貨幣追蹤專家合作。

根據總部位於美國的區塊鏈分析公司Chainalysis資料，去年是加密貨幣竊案有紀錄以來最嚴重的一年，駭客竊取的金額高達38億美元，為首的是與北韓有關的攻擊者。

Axie Infinity是由總部在越南的Sky Mavis公司所開發的遊戲，玩家可藉遊戲或交易遊戲中的虛擬寵物賺取加密貨幣。去年3月，Axie Infinity的玩家成為駭客攻擊目標，價值6.2億美元的加密貨幣不翼而飛，美國有關當局表示，下手的是與北韓有關的駭客組織。

Sky Mavis公司的創辦人拉森 (Aleksander Larsen) 是挪威人，他拒絕評論，不過以推文感謝加密資產交易所幣安（Binance）協助挪威警方扣押。

幣安發言人表示：「當我們知道平台上有不法人士時，我們會干預並採取適當行動，包括凍結資金並與執法單位合作，將資金還給合法持有者。」

根據路透社所看到一份目前保密的聯合國報告，北韓在2022年竊取了比往年更多的加密貨幣資產，並鎖定外國航太與國防企業網路為目標。

北韓 貨幣 駭客

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