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俄戰機飛臨阿拉斯加識別區 美軍連2天驅離6架

編譯彭尚興／綜合16日電
北美防空司令部指出，14日有四架俄羅斯軍機，其中包括兩架Tu-95型戰略轟炸機(見圖)，飛臨阿拉斯加防空識別區。(美聯社)
北美防空司令部指出，14日有四架俄羅斯軍機，其中包括兩架Tu-95型戰略轟炸機(見圖)，飛臨阿拉斯加防空識別區。(美聯社)

自從2月4日一顆中國偵察氣球「飄」進美國內陸上空之後，北美洲天空的空防安全變得格外敏感。美國空軍官員16日表示，本周稍早，俄羅斯軍機曾連續兩天逼近阿拉斯加州的防空識別區(Air Defense Identification Zone，ADIZ)，美軍也都派出戰機加以攔阻監控。

北美防空司令部(North American Aerospace Defense Command，NORAD)聲明指出，14日有四架俄羅斯軍機，其中包括兩架Tu-95型戰略轟炸機，飛臨阿拉斯加ADIZ，當地NORAD指揮部立即下令駐守之F-35型戰機升空，前往攔截。早前一天，也曾有兩架俄軍Tu-95飛越「楚科奇海」和「鄂霍次克海」，朝著阿拉斯加而來；同樣也是在外海就被美軍擋下來。

除了利用長程雷達追蹤俄羅斯遠東地區空軍基地的活動以外，美軍也利用衛星監視，若發現來自俄羅斯西部的飛機，便會發出預警。俄軍軍機會不定時進行長程飛行訓練，並飛到阿拉斯加附近空域進行演習。

美軍官員強調，在這兩次事件中，俄軍飛機都沒有進入美國或加拿大領空。NORAD在聲明中解釋，「北美防空識別區附近經常出現俄羅斯活動，這類行動不會被視為威脅或挑釁。」美軍出動戰機攔截俄羅斯軍機的情形，每年通常會發生六、七次。

另外，美軍也聲明，被攔截的俄國軍機與最近發現的「空中物體」不相干。

俄羅斯 阿拉斯加州 氣球

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