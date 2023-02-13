撤退前兆？烏軍：13日起援助團體和平民禁入巴赫穆特

烏克蘭軍方表示從13日開始「援助團體和平民將無法進入東部城市巴赫穆特」，讓外界認為此舉似乎暗示烏軍將從此地撤離。(路透)

烏克蘭 軍方表示從13日開始「援助團體和平民將無法進入東部城市巴赫穆特（Bakhmut）」，讓外界認為此舉似乎暗示烏軍將從此地撤離。

紐時報導，烏克蘭軍隊表示由於巷戰帶來的危險，將不再允許援助團體進入該市，同時堅稱保留對巴赫穆特的控制權，強調「可以為部隊提供補給並撤離傷員」。一位烏克蘭指揮官發布的影片中也提到「禁止援助組織進入巴赫穆特是必要的，因為現在的戰鬥甚至讓來這裡幫忙的志工也面臨危險」。

目前包括正規軍和瓦格納集團（Wagner Group）傭兵在內的俄軍似乎已從3個側面包圍巴赫穆特，烏克蘭軍方表示有2個街區已開始巷戰、唯一用來進入該市的道路也遭俄軍炮火襲擊。禁止援助團體進入的決定表明「烏軍已無法確保巴克穆特過去被認為相對安全的地區」。

分析組織「Rochan Consulting」13日的戰場評估中提到「俄羅斯 最近幾天從北部和南部入侵巴赫穆特，這座城市最快可能在本週淪陷」，不過烏克蘭東部軍事司令部發言人切列瓦帝（Serhiy Cherevaty）接受採訪時強調「過去24小時內烏克蘭軍方擊退對巴赫穆特的19次襲擊」，並強調「巴赫穆特仍在烏克蘭的控制之下」。