我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

中國反嗆美氣球闖領空十幾次 美副國務卿：完全沒有

撤退前兆？烏軍：13日起援助團體和平民禁入巴赫穆特

編譯張君堯／即時報導
烏克蘭軍方表示從13日開始「援助團體和平民將無法進入東部城市巴赫穆特」，讓外界認為此舉似乎暗示烏軍將從此地撤離。(路透)
烏克蘭軍方表示從13日開始「援助團體和平民將無法進入東部城市巴赫穆特」，讓外界認為此舉似乎暗示烏軍將從此地撤離。(路透)

烏克蘭軍方表示從13日開始「援助團體和平民將無法進入東部城市巴赫穆特（Bakhmut）」，讓外界認為此舉似乎暗示烏軍將從此地撤離。

紐時報導，烏克蘭軍隊表示由於巷戰帶來的危險，將不再允許援助團體進入該市，同時堅稱保留對巴赫穆特的控制權，強調「可以為部隊提供補給並撤離傷員」。一位烏克蘭指揮官發布的影片中也提到「禁止援助組織進入巴赫穆特是必要的，因為現在的戰鬥甚至讓來這裡幫忙的志工也面臨危險」。

目前包括正規軍和瓦格納集團（Wagner Group）傭兵在內的俄軍似乎已從3個側面包圍巴赫穆特，烏克蘭軍方表示有2個街區已開始巷戰、唯一用來進入該市的道路也遭俄軍炮火襲擊。禁止援助團體進入的決定表明「烏軍已無法確保巴克穆特過去被認為相對安全的地區」。

分析組織「Rochan Consulting」13日的戰場評估中提到「俄羅斯最近幾天從北部和南部入侵巴赫穆特，這座城市最快可能在本週淪陷」，不過烏克蘭東部軍事司令部發言人切列瓦帝（Serhiy Cherevaty）接受採訪時強調「過去24小時內烏克蘭軍方擊退對巴赫穆特的19次襲擊」，並強調「巴赫穆特仍在烏克蘭的控制之下」。

烏克蘭 俄羅斯

上一則

TikTok再爆青少年捏臉自虐挑戰 法國國會啟動爭議調查

延伸閱讀

北約秘書長10月將交棒 瓦格納稱拿下烏東巴赫姆特村莊

北約秘書長10月將交棒 瓦格納稱拿下烏東巴赫姆特村莊
烏東宛若一戰慘況 前瓦格納傭兵：不服從就被指揮官槍殺

烏東宛若一戰慘況 前瓦格納傭兵：不服從就被指揮官槍殺
俄要控制頓巴斯？瓦格納創辦人預測：得再打2年

俄要控制頓巴斯？瓦格納創辦人預測：得再打2年
IOC：烏克蘭發起抵制巴黎奧運 違反精神

IOC：烏克蘭發起抵制巴黎奧運 違反精神

熱門新聞

地震後的土耳其滿目瘡痍。(擷自NBC影片)

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

2023-02-08 09:20
一隻白色標準貴賓犬在廚房站起來找食物吃，乍看卻很像人類穿上布偶裝的模樣，讓不少網友驚呼「狗頭人出沒」、「工讀生快脫衣服喔」。 (取自推特)

工讀生是你？半夜廚房傳出碰撞聲 開燈驚見「狗頭人」

2023-02-06 16:10
示意圖。(取材自ingimage）

親密連結太激烈 女下體撕裂8公分 醫痛心：看到腸子了

2023-02-11 20:53
威廉（右）被稱等當上英國國王後，會封殺弟弟哈利一家。（路透資料照片）

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

2023-02-10 18:22
(取自推特)

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

2023-02-09 04:54
加拿大總理杜魯多11日下令擊落一個侵犯加國領空的不明物體，一架美國戰機將其擊落。（路透）

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

2023-02-11 19:00

超人氣

更多 >
吳亦凡2.0？陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光

吳亦凡2.0？陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷